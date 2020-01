A régi vásárok hangulatát idézi a szécsiszigeti termelői piac

Ritka, hogy néhány száz fős kistelepülésen piacot tartsanak, de Szécsisziget kivétel. A vízimalomnál már fél éve rendszeresen tartanak termelői piacot. A szervezők szerint olyan közösségi hely ez, amely a régi vásárok hangulatát is megidézi.

A Kerka piac ötlete Wágner Andreától, a malom tulajdonosától és Nagy M. Katalin lenti kézművestől származik.

– A privát életben is barátok vagyunk, innen az együttműködés egyrészt, másrészt a Göcseji Kézműves Egyesülettel a szécsiszigeti malomban tartottuk az első kiállításunkat. A helyszínt Andi ajánlotta fel nagy örömünkre – beszélt az előzményekről Nagy M. Katalin.

– Akkor jött az ötlet, hogy szervezzünk termelői piacot, és egy héttel később valósággá is vált. Már az első alkalommal minden reklám nélkül sokan érkeztek, és ez azóta is így van.

Hozzátette: óriási segítség a termelők és a kézművesek számára, hogy a malom tulajdonosa ingyen biztosítja a helyet, a hátteret és beszerzett minden engedélyt a piachoz.

– Egyelőre havonta egy alkalommal rendezünk piacot, szombat délutánonként, de az a tervünk, hogy bővítjük havi kettőre, persze ez a vásárlók számától is függ majd – vette át a szót Wágner Andrea. – Az árusítók kistermelők, kézművesek, és ami fontos, hogy helyiek, környékbeliek.

– Igyekszünk olyan termelőknek, kézművesnek lehetőséget biztosítani, akik minőségi árut kínálnak, és arra is figyelünk, hogy minden terméknek csak egy képviselője legyen – folytatta Nagy M. Katalin, aki arról is beszélt, hogy a helyi önkormányzattal jó kapcsolatot ápolnak. Szécsisziget több szempontból érdekes település: nevezetességei közt megtaláljuk a bivalyrezervátumot, az Andrássy–Szapáry-kastélyt és a római katolikus templomot a vízimalom mellett, utóbbiban állandó kiállítás is látható.

– A kisebb falvakban is lehet boldogulni, ha vannak jó adottságok és tenni akaró emberek – vélekedett Wágner Andrea. – Sok helyi termelő van a térségben, csak kevés a helyszín, ahol árusíthatnak, ezt kellene növelni.

Az ötletgazdák minden alkalommal készülnek a vásárlóknak egy kis vendéglátással, az elmúlt hétvégén is befűtöttek a sparheltbe, teát főztek és forralt bort, felmelegedhetett, aki fázott. Nyáron pedig majd hűsítőket kínálnak.

– Szeretnénk, hogy ez egy lassú piac legyen, ahol nemcsak bevásárolnak, hanem beszélgetnek, ismerkednek az ide érkezők – hangsúlyozták. – Többen már közösségi programként is tekintenek a vásárra, volt, aki eljött és egy tál töpörtyűs pogácsával járult hozzá az eseményhez. Mi pedig tematikus, libás és tökös napot is rendeztünk, majd jött a karácsony, a februárit pedig disznóvágás köré szervezzük.

Az elmúlt hétvégén a súlyos betegségben szenvedő zalaapáti 8 éves kisfiú, Galuska Dávid gyógykezeléséhez is hozzájárulhattak a piacra érkezők.