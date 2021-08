A régi falusi mindennapokba vitte el a zalaháshágyi tábor a gyerekeket

Második éve szervez gyermekeknek szóló nyári napközis tábort az északnyugat-zalai ­község önkormányzata. A résztvevőkre különböző témanapok vártak.

Volt olyan alkalom, amikor egészségnapot tartottak – ekkor kerékpározás, túrázás, tornázás, illetve egyéb sporttevékenységek szerepeltek a programban – máskor a pusztacsatári Mária-kegyhelyre látogattak el, ahol Mikolás Attila salomvári plébános mutatta be nekik a templomot és környékét. De az is előfordult, hogy helyi gazdákat kerestek fel, hogy bepillantást nyerjenek olyan tevékenységekbe, amelyek egykor mindennaposak voltak egy falu életében, ám ma már egyre kevesebb helyen lehet azokat látni.

– Az egyik helyi gazda a kézzel történő vetést mutatta meg a gyerekeknek, amit ők is kipróbálhattak, másutt a galambokat tekinthették meg, de volt olyan porta is, ahol a szőlészettel és a méhészettel ismerkedhettek – magyarázta Mihályi Erzsébet, a tábor vezetője. – Tavaly egy pályázati program részeként szerveztünk először nyári gyermektábort a faluban, aminek olyan nagy sikere volt, hogy szeretnénk hagyománnyá tenni. Ezt amúgy mind a szülők, mind a gyerekek igényelték. Az is fontos szempont, hogy a zalaháshágyi gyermekek több helyre járnak iskolába, óvodába, így bár azonos településen élnek, de nem egy közösségben töltik a napjaikat. Emellett vannak olyanok is, akik a nagyszü­leik révén kötődnek a faluhoz. A tábor remek alkalom arra, hogy a gyerekek jobban megismerjék egymást, és összebarátkozzanak.

A táborvezető hozzátette: a program 20 állandó résztvevővel zajlott, továbbá volt három olyan kisgyermek is, akik csak egyes napokon csatlakoztak hozzájuk. Amíg tavaly inkább az idősebb korú, felső tagozatos általános iskolás gyermekek jelentkeztek többségében, idén a résztvevők jelentős hányada óvodás korú volt.

A tábor megrendezésének költségeihez az önkormányzat mellett a szülők is hozzájárultak, illetve a szervezők nagyon sok segítséget kaptak helyi vállalkozóktól, családoktól. Akik nemcsak gyümölcsökkel, üdítőitalokkal, szörpökkel és süteményekkel látták el őket, de a program sikeres lebonyolításában is közreműködtek. A nagymamák például elméleti és ügyességi feladatokat is magába foglaló akadályversenyt szerveztek a gyerekek számára.