A rédicsi idősek otthonában elérhető a defibrillátor

A településen működő sportegyesület az önkormányzat támogatásával szerzett be félautomata defibrillátort nemrégiben.

– A sportegyesület a Magyar Labdarúgó-szövetség által országosan meghirdetett pályázaton keresztül szerezte be a félautomata újraélesztő készüléket – tudtuk meg Kiss Balázstól, a sportegyesület elnökétől. – A kiíráson való részvételhez szükséges 10 százalékos önerőt pedig a település önkormányzata biztosította. A beszerzett készülék ára egyébként félmillió forint. Úgy gondoltuk, fontos, hogy legyen egy ilyen készülék a faluban, de ugyanakkor reméljük, hogy nem lesz rá szükség.

Az újraélesztő berendezés mellé a pályázat keretében tanfolyamot is szerveztek a nyerteseknek, melyen Kiss Balázs mellett a település polgármestere, Soós Endréné is részt vett.

– Határ menti településként messze vagyunk a kórháztól, az emberélet pedig akár perceken is múlhat – fogalmazott Soós Endréné. – A defibrillátort az idősek otthonában helyeztük el, ott elérhető, illetve a labdarúgócsapat hazai mérkőzéseinek idejére kiviszik majd a sportpályára.

Kiss Balázs még hozzátette, hogy a félautomata újraélesztő készülék használata egyáltalán nem bonyolult, laikusok is megbirkózhatnak a feladattal. Követni kell a gép által adott utasításokat és próbálni segíteni a betegnek, amíg a mentők meg nem érkeznek a helyszínre. A tanfolyamon szerzett hasznos ismeretek közül az elnök kiemelte: a defibrillátor használatakor arra mindenképpen figyelni kell, hogy a beteget ne fektessék vizes talajra, hiszen az újraélesztéshez használt áramütés ilyen esetben a segítőt is érné.