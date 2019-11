A Rákóczi Szövetség versenyén szereztek első helyet a kanizsai iskola diákjai

A ­Rákóczi Szövetség a fővárosban rendezte meg a Gloria ­Victis 1956-os emlékünnepséget és ifjúsági találkozót. A szervezet által meghirdetett Gloria Victis Kárpát-medencei középiskolai történelmi vetélkedőt megnyerte a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimná­zium csapata.

A Rákóczi Szövetség egyik legnagyobb rendezvénye minden évben a Gloria Victis programsorozat, amit az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódva szervez meg.

Az idei évben rekordszámú fiatal látogatott a magyar fővárosba, hogy együtt tisztelegjenek az 1956-os forradalom hősei előtt. A 3000 Kárpát-medencei középiskolás és egyetemista 100 lengyelországi diákkal kiegészülve érkezett az ünnepségre. A háromnapos rendezvény központi helyszíne a műegyetem volt, programja sok szálon futott. Részét képezte többek között az Országház, a 301-es parcella, a Magyar Nemzeti Mú­zeum meglátogatása, valamint a Gloria Victis történelmi vetélkedő döntője.

A Batthyány-gimnázium 11. osztályosokból álló csapatában Cziráki Kamilla, Dömötör Zsóka és Orbán Dorina Kíra remekelt, hiszen az első helyet szerezték meg. A társaságot az előző évekhez hasonlóan most is Alexa Péter és Alexa Mercédesz készítette fel.

– Minden évben más témában kell dolgozniuk a fiataloknak, ezúttal II. Rákóczi Ferenc és korának feldolgozására fókuszáltak – fogalmazott Alexa Péter. – A viadal még tavaly nyár végén kezdődött egy kiküldött feladatlap kitöltésével, amihez több száz oldalas szakirodalmat kaptak. Olyan jól szerepeltek a lányok, hogy az ottani eredmény alapján a legjobb 60 csapatot hívták be a középdöntőbe, ahol a diákoknak szintén írásban kellett számot adniuk a tudásukról. A történelemnek ezen időszakát ők korábban megtanulták, így nem új anyagként dolgozták fel, de számos érdekességre érdemes volt figyelni. Ezután jöhetett a szóbeli döntő, melyen kitűnően koncentrálva nyertek.

Cziráki Kamilla, Dömötör Zsóka és Orbán Dorina Kíra a szóbeli döntőről szólva elmondták: komplex és nehéz feladatokkal készültek a szervezők, például rákérdeztek forrásrészletekre, de az abban a korban élt személyiségek életével kapcsolatban is számos kérdést feltettek.

– A vitafeladat jelentette a legnagyobb kihívást, melyben egy másik csapattal kellett ütköztetnünk az álláspontjainkat – folytatták a lányok. – Amellett kellett érvelnünk, hogy 1711-ben folytassák ­Rákócziék a szabadságharcot és ne bocsátkozzanak kompromisszumos tárgyalásokba az udvarral. Nagy kihívást jelentett, mert meggyőződésünk szerint sokkal ésszerűbb lett volna a másik oldalt képviselni. Azonban az eredmény azt mutatja, hogy hatásosan dolgoztunk együtt, hiszen győzelemre vezettük a Batthyány-gimná­zium csapatát.

A győztes diákok általában Kárpát-medencei kirándulást nyernek, ám ezúttal a szövetség jóvoltából egy törökországi úton ismerkedhetnek a magyar történelem ottani vonatkozásaival. A jövő januári utazás alkalmával többek közt ellátogatnak majd Rodostóba, ugyanis 1718-tól egészen 1735. április 8-án bekövetkezett haláláig itt élt száműzetésben II. Rákóczi Ferenc, de szerepel a programban isztambuli látogatás is.