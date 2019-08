A Quimby monstre fesztiválprogramot hoz Nagykanizsára

A nyári fesztiválszezont lezáró, a budapesti Barba Negra Track színpadán tartandó szeptember 20-i nagykoncertje előtti utolsó fellépését adja a Kanizsai Bor- és Dödöllefesztiválon a Quimby. A zenekar hatalmas show-ra készül, s abban bíznak, hogy az időjárás is kedvez a programnak.

A Quimby frontembere, a gitáros-énekes Kiss Tibor mondta mindezt lapunknak. A zenész úgy fogalmazott, rajtuk nem múlik, hogy a zalai közönség jól érezze magát a koncerten, hiszen szeptember 14-én ugyanazt a monstre programot szeretnék bemutatni Nagykanizsán, amit a nyári nagyfesztiválok – többek között a Volt, a Sziget, a Campus, a Fishing On Orfű, a FEZEN, a Strand vagy éppen a Kolozsvári Magyar Napok – közönsége láthatott tőlük.

– Nagyon mozgalmas időszak van mögöttünk, telis-tele remek koncertekkel – mondta Kiss Tibor. – Ebből a programsorozatból már valóban csak néhány fellépés van vissza, többek között a nagykanizsai is. Nagyjából ugyanazzal a repertoárral készülünk, de mindig vannak változások a programban, így ennyivel előre nem tudom biztosan megmondani, hogy mit is hall majd tőlünk a közönség, de talán nem is ez az igazán fontos. A műsor gerince ugyanaz lesz, mint ami az említett nyári fesztiváloké volt, maximum 20-30 százalékban térünk el tőle. Látványvilágban is szeretnénk ugyanazt adni a nagykanizsai közönségnek, azt azonban mindig az adott helyszín, a színpad nagysága határozza meg, hogy mire lesz lehetőségünk. Néha én is meglepődöm azon, hogy milyen változtatásokat hoz össze a technikai stábunk.

Kiss Tibi azt is hozzátette, őrületes show-ra számíthat a közönségük, a zenekaron semmi nem múlik, s abban is bíznak, hogy az időjárás is kedvez majd a programnak. Ugyanakkor az is tény, hogy a Quimby közönségét az eső sem szokta eltántorítani, a nyáron is volt rá példa, hogy szakadó esőben is ott álltak a rajongók a színpad előtt. A Quimby koncertje ugyanis sokkal több, mint egy zenei program, valójában közösségkovácsoló erő, egy katarzisélményt adó találkozás, amelyből mindkét fél profitál. Az énekes többször is elmondta már, a Quimby mindig azokból az energiákból táplálkozott, amelyek az élő találkozások, vagyis az immár 27 éves, a hazai alterpop színtéren régóta piacvezető pozíciót betöltő zenekar grandiózus cirkuszi műsora, a fesztivál- és klubkoncertek, a színházi környezetbe álmodott Teátrum program, vagy éppen olyan, visszafogottabb jellegű szólófellépéseik, mint a zenekar frontemberének Vastag Gáborral közös Aranyakkord címet viselő estjei során hatottak rájuk. Kiss Tibi ez utóbbit – amelyet a közelmúltban a Hétrétország keretében Őriszentpéteren is bemutattak – két szál gitáros kanapéprodukcióként aposztrofálta.

Az énekes ugyan csak célzott rá, de a nyári fesztiválszezon lezárását követően visszatérnek a klubokba, így akár a tavaszi, nagy sikerű Family Tugedör turné folytatására is számíthatnak a rajongók. Ennek a lényege, hogy a közönség egy olyan, kétórányi időtartamú örömzenélésnek lehet részese, amelyben nem csupán a Quimby zenészei lépnek színpadra, illetve nemcsak Quimby-dalok hangzanak el, hanem a tagok főzenekar melletti szerelemgyerekei, azaz többek között a több Quimby-­tagot is soraiban tudó A Kutya Vacsorája, a trombitás Kárpáti Dódi Priváti Projektje vagy a billentyűs Balanyi Szilárd szólóprodukciója is csatlakozik a programhoz. Így egy estén hat olyan zenekar dolgozik össze, amelyek valójában egy családot alkotnak.