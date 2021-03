A pozitívumokat keresik a nehéz helyzetben is – zalai körkép a vírushelyzetről

A koronavírus-járvány továbbra is felszálló ágban van, a kormány ezért erre a hétre meghosszabbította a több mint két hete életbe léptetett, a korábbiaknál szigorúbb intézkedéseket. A húsvéti időszakra érvényes szabályokról még nem döntöttek. Körképünk a vírushelyzettel kapcsolatos várakozásokról szól.

Sokan reménykednek a húsvéti nyitásban, de a helyzet bizonytalansága miatt kevés foglalás érkezett erre az időszakra, májusra viszont már annál több, kül- és belföldről egyaránt – válaszolta Lajkó Ferenc, a Hévízi Szobakiadók Szövetségének elnöke, hozzátéve: a jelzések alapján például a németek erősen bíznak abban, hogy akkor már jöhetnek.

– A tapasztalatok szerint jelentős az utazási kedv, és sokan úgy vélik, a lazítás az oltással függ össze, szerte Európában – folytatta Lajkó Ferenc. – Ha nálunk a Tófürdő mellett a szolgáltatók is kinyithatnak, akkor egészen biztosan nagyon sokan érkeznek majd. Hévíz előnye, hogy a gyógytó szabadtéren, hatalmas területen kínál regenerálódást, feltöltődést, élményt, ami a jelenlegi helyzetben a biztonság szempontjából feltétlenül a város felé billenti a mérleg nyelvét a medencés fürdőhelyekkel szemben. Jó esélyeink vannak tehát a jövőt, az újraindulást illetően.

Lajkó Ferenc elmondta azt is, tavaly a magánkiadók az átlagos éves forgalmuk 40-50 százalékát teljesítették, ami elsősorban a kiemelkedő főszezonnak köszönhető. A kiesést elsősorban a külföldi vendégek elmaradása okozta, a belföldi piac viszont szárnyalt a három nyári hónapban, ami optimizmusra ad okot erre az évre is. A nagy talány, hogy mikor indulhat újra a turizmus, de az is kérdés, hogy a vélhetően egy-két hónapon belül beinduló fellendülést ősszel megtöri-e egy esetleges negyedik hullám, fogalmazott a szobakiadók szövetségének elnöke.

Kiszállítják az ételt

A zalabaksai Betyártanya étteremben a járvány megjelenése óta pozitív szemléletmóddal igyekeznek a helyzetet kezelni, annak ellenére, hogy egy nehéz tavasz, majd egy kicsit jobban sikerült nyár után tavaly novembertől ők is kénytelenek újra zárva tartani, és emiatt a bevételeik a korábbiak töredékére estek vissza. Az étterem vezetője, Kulcsárné Horváth Lívia azt mondja, természetes volt számukra, hogy megtartják munkatársaikat, és az sem volt kérdés, hogy kiszállítással ugyan, de továbbra is kiszolgálják vendégeiket.

– Számunkra a fő bevételt a rendezvények jelentik, ezek most nincsenek – mutatott rá. – A kiszállítás annyit hoz, hogy éppen fenn tudjuk magunkat tartani, de mégis fontos, mert így nem felejtenek el bennünket a vendégeink. A mostani bejelentést a korlátozó intézkedések fenntartásáról nagyon nehezen éltük meg, eléggé elkedvetlenített bennünket, de továbbra is bizakodóak vagyunk, hogy egyszer csak minden jobbra fordul. Annyi támogatást kaptunk az államtól, hogy valóban csökkent az alkalmazottak munkabérei után fizetendő járulék mértéke, illetve mi is részesültünk némi bérkompenzáció­ban. Ezek ugyan nem ellentételezik a kieső bevételeket, de egy kis segítséget azért jelentenek. Most abban bízunk, hogy tavasszal talán a teraszt megnyithatjuk, nekünk az is segítség lenne. Annyit kérünk csupán, hogy engedjenek bennünket dolgozni, a többit már mi megoldjuk.

Dalokat írnak

– Zenészként nagyon nehéz megélni, hogy nincsenek koncertek, élőben nem találkozhatunk a közönséggel, de ebben a helyzetben is meg kell találni a kedvező lehetőségeket – mondta Böröcz Roland, a Kocsmazaj zenekar dalszerző frontembere. – Akkor, amikor visszaszorulunk a saját kis kuckónkba, az a leghasznosabb, ha a ránk szakadt időt megpróbáljuk kihasználni: stúdiózunk, klipeket készítünk, dalokat írunk. Ez a termékeny, kreatív időszak egyrészt tartja bennünk a lelket, ugyanakkor arra is felkészít, hogy amikor ismét színpadra állhatunk, maximális felkészültséggel, igényes produkció­val tudjunk a közönségünk kedvében járni.

Böröcz Roland hozzátette: vannak zenésztársai, akik a negatív attitűdöt is maguk javára tudják fordítani: hallott olyan, mostanában született dalokat, amelyekben a kollégái szomorkás-bús hangulatban dolgozzák fel a bezártságélményeiket. Neki pozitív töltetű ihletre van szüksége ahhoz, hogy dalt írjon, s hogy ilyenekben is volt része, azt az idén megjelenő szólódala is tükrözni fogja. A zenész azt mondja, hamarosan pályafutása legpozitívabb dalával rukkol elő, jelenleg is ennek az előkészítésén dolgozik.

Apró örömök

A nagykanizsai Lugosi Alexandra klinikai, valamint mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus szerint ez az időszak mindannyiunk számára megterhelő. Ilyen helyzetekben felülkerekedhet a tehetetlenség, a reménytelenség és a düh az embereken.

– A pácienseim többségénél észreveszem a mentális kimerültséget, nincs már mibe kapaszkodniuk és inkább feladják a küzdelmet – mondta lapunknak. – Mindenkinek egyformán nehéz, de ezekben a helyzetekben a legjobb eszközünk, ha arra koncentrálunk, mi az, ami megvan nekünk és nem arra, hogy mivel nem rendelkezünk. Jó ilyenkor hálásnak lenni akár a napfényért, a levegőért, az egészségünkért és a családunkért, hiszen ezek pótolhatatlanok. Természetesen nem az a cél, hogy irreálisan pozitivista legyen a szemléletünk, csak lássuk meg azt, hogy van egy napnak pozitívuma is a sok negatívum mellett.

Hozzátette: próbáljuk tudatosan élni a mindennapokat, megélni az apró örömöket. Elkezdhetjük egy reggeli teával vagy kávéval a napot, amikor figyelünk saját magunkra és a környezetünkre is. Kicsit lassítsunk le, és csak befelé figyeljünk, arra, hogy vagyunk ma, vagy mi adatott meg nekünk.

Tartják a kapcsolatot

A református egyház jelenleg zárva tartja templomait, nincsenek istentiszteletek, így a lelkészekre még nagyobb feladatot ró, hogy tartsák a kapcsolatot a gyülekezeteik tagjaival. A Kerkamenti Református Társegyházközség lelkésze, Szakál Zoltán azt mondja, esetükben az online istentiszteleteknek nincs igazán létjogosultsága, hiszen a gyülekezet tagjai zömében időskorúak, ezért inkább egy kiadványon keresztül tartják velük a kapcsolatot. Ebben igei üzenetek és praktikus információk is helyet kapnak. A lelkész rögtön hozzátette: ha a járványhelyzet miatt istentiszteletek húsvétkor sem lehetnek, akkor a gyülekezeti újság következő száma arra az ünnepre jelenik meg.

– Emellett telefonon is igyekszünk bátorítani a gyülekezet tagjait, akik közül többeket nagyon megtépázott a betegség, míg a hitoktatásban részt vevő gyermekek szüleit a Kréta-rendszeren keresztül tájékoztatjuk – magyarázta Szakál Zoltán, majd arról is beszélt, hogy olyan háttérmunkákat is elvégeznek, amire amúgy levesebb idő jut. Már készítik elő annak a református hittantábornak a megszervezését, amelynek évek óta Kerkafalva ad helyet, s amelyet tavaly éppen a járványhelyzet miatt le kellett mondaniuk. Bíznak abban, hogy idén megrendezhetik. Emellett a parókia felújítására nyújtanak be újabb pályázatot, továbbá az adminisztrációs munkákat végeznek, s elvégzik a közösségi terek frissítő-egészségügyi meszelését, hiszen lélekben már készülnek a nyitásra.

Húsvét jön, új kezdet

A lezárások alatt is tart szentmiséket Lentiben Ipacs Bence plébános, aki úgy fogalmazott: az elkötelezett híveknek a közösségi imádkozás, közösségi együttlét majdhogynem létfeltétel most.

–Tavaly tavasszal a katolikus egyház is szigorúbban reagált a járványhelyzetre, megszűntek a nyilvános szentmisék – mondta Ipacs Bence. – Most a püspökök határozhattak. Nálunk a szombathelyi megyés püspök a plébánosokat bízta meg a döntéssel. Lentiben nem aggasztó a járványhelyzet, ezért megtartjuk a szentmiséket. Örülök ennek, mivel tavaly májusban nagyon nehéz volt az újraindulás, sokan akartak már misére, templomba menni. Ősszel is sokan mondták, hogy jó lenne, ha nem szüneteltetnénk a miséket. Zuhanó repülőn, vagy a lövészárokban nincsen ateista – akinek a neveltetésében, az emlékeiben ott van a vallásosság, az jobban kapaszkodik az égiekbe. Szép történések is vannak, reménytelen helyzetből való gyógyulások, melyek kapcsán még inkább megtapasztalják az emberek egyrészt a kiszolgáltatottságot, másrészt az imádság erejét.

Mint mondta: jelképes, hogy tavaly az első hullám, idén pedig a legsúlyosabb időszak nagyböjt idejére esik, ami után húsvét jön, új kezdet, azzal az üzenettel, hogy a legrosszabból is van kiút.