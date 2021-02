A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza piacképes szakokat kínál

A piacon jól hasznosítható képzéseket kínál a fiataloknak a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza (PEN), mely visszahozta kínálatába a korábban nagyon népszerű MBA-képzést.

Minderről dr. Tóth-Kaszás Nikoletta, a kampusz igazgatója adott tájékoztatást lapunknak.

– Az idei évben február 15-ig lehet jelentkezni felsőoktatási intézményekbe, tehát közeleg a határidő, ami fontos és meghatározó momentum úgy az intézmények, mint a leendő hallgatók életében – bocsátotta előre dr. Tóth-Kaszás Nikoletta. – Azt gondolom, nincsenek most könnyű helyzetben a továbbtanulásban gondolkodó fiatalok, hiszen a pandémia miatt kevesebb lehetőségük volt akár az intézményekbe ellátogatni, akár az Educatio kiállításon részt venni, vagy bármilyen más, személyes kapcsolatot kialakítani az egyetemekkel, felsőoktatási intézményekkel. Ez a fajta párbeszéd szinte teljes egészében az online térbe tevődött át, ami, valljuk be, nem könnyíti meg a választást. De ha nincs más lehetőség, akkor el kell fogadni ezt a helyzetet, és ennek megfelelően próbáltunk mi is kommunikálni a partner középiskoláinkkal, és a képzéseinkkel kapcsolatos tájékoztatóinkat a közösségi oldalakra terelni. Tartottunk már egy virtuális nyílt napot, illetve ma, szerdán, 19 órakor szintén sor kerül egyre a kampusz közösségi oldalán.

Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta hozzátette, hogy képzési portfóliójuk nagyon széles: a felsőoktatási szakképzésektől az alapképzéseken át a levelező rendszerű mesterképzésekig terjed.

– A kétéves felsőoktatási szakképzésekre már 240 ponttal be lehet kerülni – magyarázta a kampuszigazgató. – Ezek sorában pénzügy-számvitel, kereskedelem-marketing, turizmus-vendéglátás, illetve informatika szakokra várjuk a hallgatókat. Munkaerőpiaci szempontból nagyon életképesek már ezek a végzettségek is. Ha valakinek legalább 280 pontja van, illetve emelt szintű érettségivel rendelkezik (ez tavaly óta követelmény az alapszakoknál is), annak feltétlenül ajánlott az alapszakjainkra jelentkezni. Itt a turizmus-vendéglátáson kívül kettő informatikai képzéssel (egy gyakorlatiasabb jellegű, illetve egy tervező-informatikus-képzésről van szó) és az immár 3. éve futó vízügyimérnök-képzéssel állunk a továbbtanulni vágyók rendelkezésére. Mindezen túl levelező rendszerben kínáljuk a gépészmérnök szakunkat. Friss hír, hogy aki rendelkezik az említett szakokon felsőoktatási szakképzettséggel, annak az oklevél-minősítéséből számoljuk ki a pontokat, tehát nem kell emelt szintű érettségi vizsgával rendelkeznie, úgy vélem, ez könnyebbség. Illetve az is, hogy a hallgató több tantárgyat el tud ismertetni a diplomát adó képzésben, amit így rövidebb idő alatt végezhet el. A mesterképzések közül egy korábban közkedvelt és a 2021/22-es tanév kínálatában újra megjelenő MBA (Master of Business Administration) szakunkat emelném ki, amely tulajdonképpen egy gazdasági jellegű, úgynevezett vezetőképzés. Ezt szintén levelező rendszerben, pénteki és szombati oktatási napokkal kínáljuk a leendő hallgatóknak. Van továbbá informatikai területen is mesterképzésünk, ennek az érdekessége, hogy a hallgatók az első évet Veszprémben teljesítik, a másodikat pedig nálunk.

Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta kérdésünkre azt válaszolta: összesen több mint száz új hallgatóra számítanak az első évfolyamokon.

Az igazgató azt is elmondta: intézményük az elmúlt időszakban ismét lépett egyet előre, hiszen január elseje óta egyetemi központként működhetnek.

– Ezzel a Pannon Egyetem önállóan gazdálkodó, pénzügyileg független egységévé váltunk, de a szakmai kapcsolat nyilván megmarad a karokkal. Újdonság azonban, hogy alapíthatunk saját szakokat és a jövőben még hangsúlyosabban tevékenykedhetünk egy sajátosan nagykanizsai tudományterületen, ami a mi specialitásunk lesz. De ez már a jövő zenéje – zárta mondandóját az igazgató.