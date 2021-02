A Pannon Egyetem megyeszékhelyi központjában a duális képzésre teszik a hangsúlyt

A zalaegerszegi Gazdálkodási Kar hazánkban elsőként indított duális képzést a gazdaságtudományok és informatika képzési területen 2014-ben.

A duális képzésről

A kar 2015 óta akkreditált keretek közt kínálja a képzési formát, múlt ősztől a Pannon Egyetem égisze alatt. A mérnöki képzési területen a PE keretei között 2016 óta érhető el. A duális képzés kombinálja a hallgatók akadémiai oktatásban való részvételét és a vállalatoknál folytatott gyakorlati munkavégzést, tudtuk meg Balázsné dr. Lendvai Marietta docenstől, a képzésben aktívan közreműködő egyetemi oktatótól.

– A duális hallgató hallgatói jogviszonyban áll a felsőoktatási intézménnyel, s munkaviszonyban a duális partnervállalattal. A duális képzés kulcsszereplője az alapképzést biztosító egyetemi kar, az egyetemmel duális együttműködési megállapodást kötött gazdasági partnervállalatok sora és a nappali tagozaton tanuló hallgató.

A diák az első három tanévben kétszer 13 hetet tölt akadémiai oktatásban, amit 8 hét duális gyakorlat követ. Nyaranta 6 hét gyakorlat, ezután következik a nyári szünet. A 7. félévben 15 hetes duális gyakorlatot tölt a hallgató.

– A zalaegerszegi kampusz ezzel a képzési formával szélesre tárja a kapuit, de nemcsak a hallgatók, hanem a vállalatok előtt is – mondta lapunknak dr. Németh István dékán, a Pannon Egyetem rektorhelyettese. – A cégek is profitálnak, fejlődnek az együttműködés révén, hiszen szakterületük legfrissebb tudományos eredményeivel is megismerkedhetnek rajtunk keresztül. A duális képzésbe belépő cégek munkájának színvonalára, minőségére jótékonyan hat a közös oktatási módszer – hangsúlyozta az egyetem vezető professzora.

A duális hallgatót tehát az egyetem mellett a vállalatok is oktatják, fejlesztik kompetenciáit. A „vállalati gyakorlat” során a hallgatók kiemelkedő szakmai tapasztalatot szereznek, gyakorlati praktikákat és módszereket sajátítanak el. E képzési rendszer eredményeként versenyképes diplomás kerül ki a munkaerőpiacra, aki azonnal, többéves továbbképzés plusz anyagi ráfordítás nélkül képes a munkavégzésre.

– A duális képzés a „tehetséghalászat” eszköze is a cégek számára, hiszen elsők között választhatják ki a jövő tehetséges munkatársait – sorolta tovább Balázsné dr. Lendvai Marietta. – A hallgatók pedig fizetést kapnak, értéke havonta a minimálbér 65 százaléka. Ezt az összeget abban a hónapban is megkapja a hallgató, amikor nem végez munkát a gyakorlati helyen. A duális képzés az egyetemünkön 5 alapképzési szakon valósul meg: gazdálkodási és menedzsment, gazdaságinformatikus, pénzügy és számvitel szak, illetve gépészmérnöki és mechatronikai mérnöki szakon.

Egyre népszerűbb e képzési forma, amit jól igazol, hogy hallgatóik több mint 20 százaléka vesz részt benne.

A hallgatók terhelése persze ezért kettős. Hasonlóan a tisztán alapképzésben részt vevő hallgatóval, azonos időrendben részt vesz az elméleti képzésben, s gyakorlatot tölt el minden szorgalmi időszak után vállalati környezetben. A képzést ciklikusság jellemzi, egy naptári évben a duális gyakorlat időtartama el kell hogy érje a 110 munkanapot.

– A valós vállalati gyakorlat során akkor bővül a hallgatók tudása, ha teljes értékű munkavállalóként vonják be őket az egyes feladatokba, így felelnek meg újabb és újabb kihívásoknak – jelezte a dékán.

– A hallgatóknak emellett az egyetemen be kell adniuk félévente egy, a duális képzési programban szakonként felsorakoztatott, szakmai tárgy­körökhöz kapcsolt gyakorlati projektmunkát, amelyben ötvözik az elméletben megtanult ismereteket a gyakorlati tapasztalatokkal. A projektmunkát értékeli az egyetemi oktató és a vállalati mentor is. Több tantárgynál akár megajánlott jegy is szerezhető, amennyiben színvonalas munkát állít össze a hallgató – mondta a docens asszony. – A PE Gazdálkodási Kar három alapszakán már több mint 400 projektmunkát készítettek el a duális hallgatók.

A duális képzés a vállalkozásokkal más együttműködési lehetőségek előtt nyithat kaput, közös projektek, élő megbízások egyetemi oktatók és hallgatók bevonásával, gyakorló szakemberek részvétele tananyagfejlesztésben, esetpéldák kidolgozásában, óraadásban.

– A gazdálkodási karon jelenleg 42 fő vesz részt duális képzésben a három alapképzési szakunkon. Az eddigi duális diplomák száma 24, januárban pedig további 15 duális hallgató tett sikeres államvizsgát – tájékoztatott Balázsné dr. Lendvai Marietta. – A Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetben a mechatronikai mérnök alapszakon jelenleg 35 fő duális hallgatónk van 11 partnercégnél. Itt 29 a duális diplomák száma.

A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja jelenleg több mint 40 duális partnervállalattal áll kapcsolatban, s célja ezen együttműködések számának bővítése.

A hallgatók véleménye

A képzésben részt vevő hallgatók véleményére is kíváncsiak voltunk.

Csabi Virág gazdálkodási és menedzsment alapképzésen januárban államvizsgázott.

– Mi motiválta a duális képzés választásában?

– Több dolog is, egyetemi éveim során mindenképpen szerettem volna vállalni munkát, lehetőleg olyan területen, ami kapcsolatban áll a tanulmányaimmal. A rendszeres jövedelem mellett a fő motivációm a szakmai tapasztalat volt, mivel az alapképzés során nincs lehetőség a munkaerőpiacon elfogadott és támogatott többéves szakmai tapasztalatra szert tenni. Gyakorlati helyemen projektasszisztens voltam. Először adminisztratív feladatokkal bíztak meg a Pannon Fejlesztési Alapítványnál, majd programok szervezésében kaptam feladatokat. Végül egyedül szervezhettem meg több alapítványi eseményt is, támogattak, de a szervezés már az én felelősségem volt.

Kovács Fanni gazdaságinformatikusként végzett, duális gyakorlatát egy kamionszervizben, a Pannon-Truck 2000 Kft-ben töltötte. Aminek DAF-márkaképviseletként meg kell felelnie a franchise támasztotta követelményeknek, ezért évente részt vesz a DAF-auditon.

– Az idén a vírushelyzet miatt erre online formában került sor, a főnökömmel közösen dolgoztunk azon, hogy minden elvárást sikeresen teljesítsen a cég. A megváltozott marketing követelmények is hozzájárultak ahhoz, hogy a weboldal megújítását feltűzzük a feladatlistára. Ez adta az alapot a szakdolgozatomhoz is, hiszen a weblapot üzemeltető céggel együttműködve dolgozunk a fejlesztésen, az összekötő kapocs szerepét pedig én töltöm be. Ügyfélszolgálati asszisztens gyakornokként is tekintenek rám, emellett könyvelés-előkészítéssel foglalkozom. A rendszergazdával és a vállalatirányítási rendszer fejlesztőivel kapcsolatban vagyok, elősegítve a gazdasági és az informatikai oldal kommunikációját. A fenntartott minőségirányítási rendszer ISO-auditjára és a DAF-auditra több anyagot is készítettem, például az ügyfél-elégedettségi mérés kiértékelését. Részt vettem többek között a vállalat GDPR-szabályzatának és a kapcsolódó dokumentumainak frissítésében

Pajor Márton 3. évfolyamos gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató is él a duális képzés lehetőségével, a Galambos Logistic Kft.-nél töltötte 3,5 éves gyakorlatát. A céges belső vállalati folyamatokba való részvétel, s ezáltal a különböző vállalatirányítási rendszerek használatának elsajátítása volt a leghasznosabb számára: – Ezeket a rendszereket több cégnél is alkalmazzák tudtommal, emiatt már előnnyel indít az ember egy-egy új munkahelyen. A cégnél már a képzés eleje óta a fuvarszervezők munkáját segítem adminisztrációs, számlázási és más papírmunkákkal, amik lefedik a napi feladatok nagy részét. Illetve egyes napokon a HR és a pénzügy munkatársainak segédkezem, amiben csak tudok.

Weinhoffer Petra, a hallgatói önkormányzat elnöke arról számolt be, hogy sok barátja tanul duális képzésen.

– Az órán tanultakat átültethetik a gyakorlatba, sok esetben kiegészíthetik. Persze nehéz, hiszen a duális hallgatónak nemcsak az iskolapadban kell megállnia a helyét, hanem a munkahelyén is kap(hat) plusz feladatokat, s félévente projektmunkát kell leadnia. Azonban a plusz teher hasznukra válik, megtanulnak nagyobb nyomás alatt dolgozni.

Pajor Márton így zárta a beszélgetést: – Minden lehetőséget meg kell ragadni az életben, ami adódik, mert azok tesznek minket értékesebbé, így fogunk kitűnni másokkal szemben.