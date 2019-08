A Pacsai-hegy gazdáinak régi vágya válik valóra

Az őszre – az időjárási körülmények függvényében szeptember vagy október végére – készülhet el az a Pacsa-hegyi villamos hálózat, amelyhez eddig hatvannyolc ingatlantulajdonos jelezte csatlakozási szándékát.

A beruházást hivatalosan tegnap indították útjára, az egyik leendő transzformátor-állomás helyének kitűzésével. Az ünnepi ceremóniát a szolgáltató és a kivitelező cégek munkatársainak, valamint a Pacsa-hegyi szőlőbirtokosok egy részének jelenlétében Pintér Antal polgármester, valamint Vigh László, a térség országgyűlési képviselője végezte el.

A karók leverése után Pintér Antal elmondta, hogy a kivitelezési munkák megkezdésével a Pacsa-hegyi zártkerti tulajdonosok régi és jogos igénye valósul meg, ugyanakkor a fejlesztés megvalósításánál táj-, környezet- és természetvédelmi szempontokra, gazdasági és domborzati lehetőségekre is figyelniük kell.

Vigh László a folytatásban arról beszélt, hogy a szőlőbirtokosok általában három igénnyel állnak elő: jól járható utat szeretnének a birtokaikhoz, valamint elektromos áramot, illetve vezetékes ivóvizet, amelyek megkönnyítik a mindennapjaikat. A zalalövői Pacsa-hegyen ebből a most kezdődő beruházás keretében már a második valósul meg, 2100 méter középfeszültségű és mintegy 1600 méter kisfeszültségű hálózat – azaz egy 380 voltos, háromfázisú rendszer – kiépítésével. Az országgyűlési képviselő azt is hozzátette, hogy ez a fejlesztés magában hordozza a közvilágítás kiépítésének lehetőségét is, ami egy következő lépésben valósulhat meg, és növelheti tovább a komfortérzetet a szőlőhegyen.

A fejlesztés kapcsán a hegyi gazdák nevében Galambos István, a Zalalövői Borbarát Kör Egyesület elnöke mondott köszönetet, melynek során azt is megerősítve, hogy az elektromos hálózat két héten belül induló kiépítésével egy valóban több évtizede várt, s többször is jelzett fejlesztési igényük valósul meg.