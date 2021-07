A nyitás óta többszázan látogatták meg a lovászi bunkert

Az elmúlt időszakban szép számmal érkeztek látogatók a bunkerbe, azaz a légoltalmi pincébe, ami a település egyik legérdekesebb látnivalója. A májusi nyitás óta már több mint 400-an tekintették meg a bunkert.

A légópincét az 1950-es évek hidegháborús időszakában építették, mikor a szovjet iránytól eltérő utat járó szocialista Jugoszláviát ellenséggé kiáltották ki. Hazánk a szocializmus védőbástyájaként a magyar Maginot-vonalnak” nevezett erődrendszer építésébe kezdett. Ez a majd 630 km-es védvonal az ország déli határvidékén, az Őrségtől Szegedig húzódott, s ebben kiemelt fontosságú volt a Nagykanizsa-Lenti szakaszon a dél-zalai szénhidrogénmezők védelme. Lovásziban a légópince az olajipari dolgozók védelmét biztosította, illetve az olajkitermelés folyamatosságát háborús körülmények között is.

-A légópince megtekintése 1 órás program – tudtuk meg Simon Andrástól, aki a látogatókat tárlatvezetőként kalauzolja végig a mintegy 1 kilométer hosszú bunkerbe. – Harminc méter a legmélyebb program, található itt a működtetéshez szükséges gépház, illetve zuhanyzó, orvosi szoba is, amire szükség lehetett egy esetleges használatba vételkor. A pincében 10 Celsius fok körüli a hőmérséklet, ezért a látogatóknak ajánlott, hogy melegebb ruhával készüljenek és beáldozható cipőben, hiszen nyirkos, vizes a talaj.

Simon András azt is elmondta, hogy megépült már a Vasfüggöny Múzeum, melynek berendezése zajlik éppen. Ősztől már a tervek szerint a bunker bejárása a múzeum látogatásával lesz egybekötve, ahol interaktív tárlat mutatja be a hidegháborús időszakot és itt lehet majd jegyet is váltani a programra. Jövő nyáron pedig felújítást terveznek az óvóhely egyik bejáratánál, valamint a bunkerben is.

-Július elején többek között egy motoros társaság érkezett hozzánk, akik egy másik zalai programon vettek részt, közben pedig megtekintették a légópincét, illetve az Iklódbördőcén tartott országos gépjármű UAZ- találkozó vendégei is eljöttek – tetet hozzá Simon András. – Több mint 100 látogatót számoltunk azon a hétvégén, de akik a lovászi és más környékbeli programokat kapcsoltak össze. Jellemzően látogatóink többsége nem is zalai, érkeztek már Budapestről, Miskolcról, Székesfehérvárról, Szegedről is, ahova eljutott a bunkerlátogatás híre.

A légópince előzetes telefonos bejelentkezés után csoportosan látogatható. A jövőbeni tervek között szerepel beöltözős, halloweeni bunkerbejárás gyerekeknek, illetve nagy az igény a már több alkalommal megtartott bunkertúrára, mely végigvezet a lovászi domboldalba, ahol több beton erőd, illetve régi határőr laktanya is.