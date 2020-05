A nyilvános miséket eltérően szabályozzák Zalában

Egyházmegyénként eltérően szabályozzák a katolikus főpásztorok a szentmisék megtartásának lehetőségét, miután életbe léptek a kormány lazító intézkedései. Zalában a veszprémi érsekséghez, illetve a szombathelyi püspökséghez tartozó területeken elvileg – továbbra is jelentős korlátozásokkal – bemutathatnak nyilvános szertartásokat a plébánosok, káplánok, Varga László kaposvári megyés püspök viszont úgy rendelkezett: érvényben marad a tilalom, akárcsak a református és az evangélikus egyházban.

A Veszprémi Egyházmegyében (Keszthely, Hévíz és a Balaton térségében) dr. Udvardy György érsek részlegesen feloldotta a járványügyi korlátozásokat, azonban felhívta a figyelmet többek között arra, hogy a szenteltvíztartók változatlanul üresek maradnak, a templomban lévők pedig kötelesek a szájat és az orrot eltakaró védőeszközt, maszkot, sálat, kendőt viselni, s megtartani a kétméteres szociális távolságot.

Úgy rendelkezett, az egyházmegyében csak azok a templomok tarthatnak nyitva, amelyekben gondoskodni tudnak az emberek által gyakran érintett felületek rendszeres fertőtlenítéséről, a híveknek pedig biztosítani tudják a kézfertőtlenítés lehetőségét legalább a bejáratoknál.

Körlevelében a főpásztor azt írta, nyilvános vasárnapi szentmise elsősorban szabadtéren tartható, amelyen csak 65 év alattiak vehetnek részt. Amennyiben a hívek védőeszközt viselnek, akkor ez lehet énekes, ha nem, akkor csak úgynevezett csendes mise tartható. Ahol szabadtéri szertartás nem lehetséges, s a hívek nagy száma miatt a templomban nem tartható meg a legalább kétméteres távolság, ott továbbra sem mutatnak be nyilvános liturgiát.

Ha igény mutatkozik rá, s a mise előtti-utáni fertőtlenítő takarítást meg tudják oldani, hétköznapokon tartható nyilvános, csendes mise – de csak minden biztonsági előírás betartása mellett. Főként kisebb falvakban, ahol a hívek alacsony létszáma lehetővé teszi, vasárnap is bemutatható a részvételükkel a liturgia.

Továbbra is tilos a kézfogás, és kizárólag kézbe lehet áldoztatni, de csak ha a pap védőmaszkot visel, előtte és utána pedig fertőtleníti a kezét. Dr. Udvardy György azt írta, ha valahol nem garantálható a járványügyi szabályok maradéktalan betartása, a plébános vagy templomigazgató dönthet úgy, hogy továbbra sem mutatnak be nyilvános szentmisét.

A Szombathelyi Egyházmegyében (Zalaegerszeg, Lenti és Letenye térségében) a hétköznapi misék hétfő óta megtarthatók, amennyiben a templomok kilincseit, padjait rendszeresen fertőtlenítik. A vasárnapi alkalmakra is igaz ez, ha a résztvevők között, leszámítva az egy háztartásban élőket, megtartható a 1,5 méteres távolság. Dr. Székely János püspök úgy rendelkezett, ahol ez a templom kis mérete miatt nem oldható meg, ott továbbra sem lehetnek hívek jelenlétében ünnepelt misék.

A főpásztor, a biztonság növelése érdekében, leginkább szabadtéri szertartásokat javasol, s arra kéri az idősebb vagy gyengébb egészségű testvéreket, hogy továbbra is otthonról kapcsolódjanak be (a televíziós vagy internetes) szentmisékbe. Az egyházmegyében gyónni a másfél méteres távolság megtartásával lehet, ami praktikusan azt jelenti, hogy a gyóntatófülkéket továbbra sem használják.

A Kaposvári Egyházmegyében (Nagykanizsa és térsége) Varga László püspök úgy döntött: „még várjunk!”, s ezzel megerősítette a járvány kezdete után kiadott, Őrzője vagy a testvérednek című körlevelében foglaltakat.

A főpásztor most azt írta: „A paptestvéreim és a rájuk bízott hívek iránti felelős szeretettől vezérelve szeretném elkerülni, hogy templomaink a fertőzés gócpontjává válhassanak, és papjaink, valamint az idős, beteg testvéreink egészségét veszélyeztessük. Amennyiben a most kezdődő országos tesztelés megnyugtató eredménnyel zárul, akkor fokozatosan enyhíthetünk a jelenlegi helyzeten. Kérem, hogy a hatóságokkal továbbra is készségesen működjünk együtt mindenben, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket. Tevékeny és találékony lelkipásztori gondossággal figyeljünk egymásra, főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre.”

Mindhárom egyházmegye első embere imára hívott levele végén. Varga László ekképpen: „Imádkozzunk továbbra is a Mindenható Istenhez a járvány elmúlásáért, és kérjük buzgón a Boldogságos Szűz Mária, Szent László király közbenjárását.” Dr. Székely János így: „Kérjük Isten áldását és segítségét, kérjük a Szűzanya, valamint Boldog Batthyány László és Boldog Brenner János közbenjárását!” Dr. Udvardy György záró mondata pedig: „Imádkozzunk továbbra is a Mindenható Istenhez a járvány elmúlásáért, és kérjük buzgón a Boldogságos Szűz Mária, Szent Anna és Boldog Gizella királyné közbenjárását.”

A Magyarországi Református Egyház elnökségi tanácsa is változatlanul arra kéri a gyülekezeteket és lelkipásztorokat, hogy ne tartsanak nyilvános istentiszteleteket és más alkalmakat, hogy ezzel is akadályozzák a vírusfertőzés terjedését. A kiadott dokumentum úgy fogalmaz, ez mindaddig érvényes, „amíg a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem igazolják”.

A tanács közleményében az is olvasható: „hálát adunk Istennek, hogy a szolgálat lehetősége a járvány első időszakában sem vétetett el tőlünk. A Szentlélek áldását érezzük abban, hogy gyülekezeteink és lelkipásztoraink leleményesen és kitartóan végezték az evangélium üzenetének hirdetését és a közösségépítés szolgálatát infokommunikációs eszközök felhasználásával is.”

A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa ugyancsak a korlátozás fenntartását javasolja. A három hazai evangélikus püspök, dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter és Szemerei János közösen jegyzett levelében leszögezi, az egészségügyi szakemberek szerint a veszély még korántsem múlt el, és a sok résztvevős nyilvános összejövetelek növelik a fertőzés továbbadásának veszélyét. Az egyházi vezetők azt is kérték a lelkészektől, hogy a konfirmációi alkalmakat halasszák későbbre, és mondják le a nyárra tervezett ifjúsági és gyermektáborokat.

„Meggyőződésünk, hogy egy olyan tudás birtokába kerültünk, amellyel a járvány reménybeli elmúltával is élni tudunk majd, és ezáltal Isten országa ügyének mind több embert meg tudunk nyerni”, – fogalmaztak az evangélikus püspökök.