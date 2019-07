A nyelvvizsga már kipipálva – Huszonöt fiatal vette át bizonyítványát Egerszegen

Huszonöt, nyolcadik osztályt végzett fiatal vehetett át hétfőn ünnepélyes keretek között sikeres angol középfokú nyelvvizsgát tanúsító bizonyítványt a megyeszékhelyen.

Nem gyakori jelenség

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ fenntartásában működő Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 8. évfolyamos diákjai a tanáraik és szüleik jelenlétében, Makovecz Tamás intézményvezető és Kajári Attila tankerületi igazgató gratuláló szavai mellett vették át középfokú nyelvvizsga-­bizonyítványukat. Az általános iskola vezetője elmondta, harmadik alkalommal kerül sor a nem mindennapi ceremóniára, hiszen nem gyakori, hogy a nyolcadikosok középfokú nyelvvizsga birtokában lépnek a középiskolák falai közé.

A zalaegerszegi iskolában 2009-ben indult az angol két tannyelvű képzés, s a statisztika azt mutatja, nagyon sikeres innováció volt a bevezetése. Tíz év alatt több mint 300 diák kapott esélyt az intenzív nyelvtanulásra, s a végzősök közül három év alatt 60 fő tett középfokú B2-es nyelvvizsgát, sőt, egy tanuló felsőfokú vizsgával is rendelkezik. Az alsó tagozaton heti 11 angol nyelvet használó órán vehettek részt a gyerekek, felső tagozatban pedig a történelem és a földrajz tantárgyat is a célnyelven tanulták. Közben szinte évente tettek szintfelmérő vizsgákat, mivel az iskola csatlakozott a cambridge-i nyelvvizsgarendszer követelményeihez. Így a diákok mintegy mellékesen óriási vizsgarutint is szereztek az írásbeli és szóbeli megmérettetéseken. Idén 29 végzős diák közül 22 fő tett sikeres nyelvvizsgát, hozzájuk hárman csatlakoztak a nem két tannyelvű tagozatok tanulói közül. A képzésért felelős Zimborás Beatrix helyettes vezető elmondta, az iskola 2015 óta a Kincskereső Alapítvány jóvoltából nyelvvizsgaközpont, így a diákok helyben vizsgázhatnak, de a zalaiak közül már 1200 fő tett is vizsgát.

Őket már nem lehet külföldön „eladni”

Kajári Attila elmondta a gyerekeknek, ahány nyelv, annyi ember, őket már nem lehet külföldön „eladni”, és a továbbtanulás során előnnyel indulnak a felsőoktatásban is.

– Szinte modellezzük az anyanyelvi környezetben való természetes nyelvelsajátítást, a mindennapi többszöri nyelv­óra lendületben tartja a gyerekeket – mondta Császár Zsuzsanna felső tagozaton tanító tanár. – Állandó sikerélményt kapnak, pozitív visszajelzés erősíti őket, s a szülői háttér és elvárás is ösztönzőleg hat. A nagyobbak között van olyan csapat, amelyik angolul ír, beszélget egymással. Nekik ez nem tantárgy, hanem készségszintű ismeret.

– Sok volt a pluszfeladat, de nem ment nehezen, az órák nagyon alaposak, ugyanakkor érdekesek voltak – mondta lapunknak Kerkai Bence, aki ősztől a Kölcsey-gimnáziumban tanul. A matek–fizika tantárgyakban jeleskedő diák második nyelvként – mint azt elárulta – a franciát szeretné választani.