A nyári vihar nagy károkat okozott Dél-Zalában, így Eszteregnyén is

Megkezdődött a júniusi viharkárok helyreállítása a dél-zalai településen, az önkormányzat vis maior-alaphoz benyújtott támogatási kérelme nyert, melyből a hegyi úthálózat egy (talán legfontosabb) része megújulhatott.

S a munkálatok a remények szerint tovább folytatódhatnak, illetve még az ősz folyamán elvégzik az illetékes szervek a településen átvezető csapadékvíz-elvezető árok kotrását is. Minderről Kele Lajos polgármester számolt be. Az előzményekről annyit: mint azt megírtuk, június 5-ről 6-ra virradó éjszaka brutális vihar csapott le a dél-zalai térségre, s jelentős mennyiségű csapadékot hozott, ami több településen – így Eszteregnyén is – komoly károkat okozott. A pár óra alatt lehullott csapadék mennyisége meghaladta a 60 millimétert, ami gyakorlatilag elmosta a hegyi utakat, betört több udvarba, lakóházakba, sőt, volt, ahol a fából készült kapubejárót is elbontotta.

– Önkormányzatunk vis maior-támogatás révén újíthatta fel, pontosabban állíthatta helyre a nyári vihar után a hegyi utakat, közel 6 kilométer hosszúságban – magyarázta Kele Lajos polgármester. – A munkálatok költségére majdnem 18 és fél millió forintot adott az állam, amihez mi 10 százalék önerőt tettünk hozzá, így a beruházás összértéke meghaladja a 20,5 millió forintot. Nagy szükség volt a beavatkozásra, mert az esőzések miatt annyira rossz állapotba kerültek a hegyi útjaink, hogy a gazdák csak nehezen tudták megközelíteni a birtokaikat – ami pedig most, a szüret idején különösen fontos. Arról nem is beszélve, hogy egyre többen használják állandó lakás céljára a hegyi hajlékokat, pincéket, akik számára biztosítanunk kell a könnyű megközelítés lehetőségét. Egy másik, tavaly novemberben átadott aszfaltos hegyi út-szakaszban szintén jelentős károk keletkeztek, ezeket önerőből a szükséges mértékben elhárítottuk a közlekedésbiztonság érdekében, de bent van egy másik, 17 milliós pályázati anyagunk, melynek pozitív elbírálásában reménykedünk. Ezzel befejezhetnénk a munkát, illetve további szakaszok helyreállítását valósíthatnánk meg, mert a hegyi úthálózat többi részében is keletkeztek károk. Ami viszont már jó hír: döntés született a településen átvezető, feliszapolódott Berki-patak kitisztításáról (ez stratégiai fontosságú a csapadékvíz-elvezetés szempontjából), biztosított a finanszírozás is és amint megérkezik a pénz, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei hozzákezdenek a munkához, ha minden igaz, még most, ősszel.

A településvezető elmondta: a felújítás során az utak felületét gréderrel elegyengették, közel 290 köbméternyi mészkőzúzalékot terítettek el, amit végül úthengerrel tömörítettek.

– Más pályázaton is sikerrel szerepeltünk: most indult el egy 40 millió forint értékű korszerűsítés az orvosi rendelőt és a védőnői helyiséget érintően – folytatta Kele Lajos. – A belső burkolatok cseréjére és festésre kerül sor a munkálatok során, hiszen egy korábbi nyertes pályázat révén a külső felújítás már megtörtént. Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Programhoz az óvodánk és a kultúrház felújításához, ennek eredményére még várunk. Reméljük, hogy sikerrel járunk.