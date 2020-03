A növényvédelemben használt maszkok átadását kérik

A növényvédelmi munkák során használt munkavédelmi eszközök egészségügyi célú felajánlását kezdeményezte a Borászok Borásza Társaság, valamint a Pannon Bormíves Céh.

Felhívásukat – mely lehetőség szerint a viszonylag nagyobb védettséget nyújtó, FFP3 besorolású, eredeti, bontatlan csomagolású maszkok átadását kéri – a hétvégén tették közzé. Úgy fogalmaztak: kiemelten fontos most az áldozatos munkát végző egészségügyi dolgozók segítése, hiszen létfontosságú az ő védelmük.

A felhívás eljutott a zalai borászokhoz is, Simon Zoltán, a Zalai Borút Egyesület elnöke elmondta: egyetértenek az abban megfogalmazott célokkal, s értelemszerűen támogatják is a kezdeményezők szándékát, amely a légzésvédő maszkok átadásáról szól.

– Az országban mintegy hatvanezer szőlész-borász van, és százezres nagyságrendben dolgoznak emberek a mezőgazdaságban, akiket most arra kérünk,

hogy a náluk lévő maszkokat juttassák el a környezetükben dolgozó orvosoknak, kórházaknak, egészségügyi intézményeknek, hiszen számukra ez most nélkülözhetetlen – mondta Simon Zoltán. – Minden egyes maszkra szükség van, amíg nem érkezik meg a külföldről várt nagyobb szállítmány. Jellemzően a nagyobb pincészetek azok, amelyek felhalmozott készletekkel rendelkeznek, de a magángazdáknál megbúvó egy-egy darab is segítség lehet. A borászatokban, a mezőgazdaságban májusban kezdődnek a növényvédelmi munkák, addig várhatóan megszűnik az átmeneti készlethiány és tudjuk pótolni az átadott eszközöket.