A népi gasztronómia ízeit kóstolhatták meg Zsitkócon

A népi gasztronómia jellegzetes ételeibe kóstolhattak bele mindazon érdeklődők, akik vasárnap délután ellátogattak a muravidéki településre. A Hetéshez tartozó Zsitkócon hatodik alkalommal rendezték meg az Élő szakácskönyv elnevezésű programot.

A gasztronómiai találkozón több mint húsz muravidéki és magyarországi csapat tagjai vállalkoztak arra, hogy ízelítőt adnak a térségre jellemző tájjellegű ételekből. Szlovéniából nemcsak a nemzetiségileg vegyesen lakott falvak képviseltették magukat, hanem szlovén közösségek is csatlakoztak, így a délszláv ízek is megjelentek a kínálatban. Zömében azért a magyar konyha remekeit, s azon belül is a népi gasztronómia termékeit kínálták fel kóstolásra a résztvevők. Készítettek többek között vargányalevest, vadpörköltet, hajdinakását, húsos káposztát, káposztás tésztát, tejfölös répát, pincepörköltet, de lángost, illetve búza- és kukoricamálét is. Természetesen az egyik legismertebb zalai helyi jellegzetességnek számító dödölle sem hiányozhatott a kínálatból. A szervezők koordinálást kértek a résztvevőktől, azaz törekedtek arra, hogy ugyanazt az ételt többen ne készítsék el, így valóban igen változatosra sikerült a paletta. A lendvai magyar önkormányzati nemzeti közösség színeiben csenteiek főztek, ők pörköltet készítettek marha és sertéshúsból, mellé köretnek „gombucát” tepertővel és szalonnával, valamint a Muravidéken igencsak kedvelt almás és túrós rétessel egészítették még ki a menüt.

– A gombuca az egyik legg­ya­koribb hétköznapi eledele volt a szegény paraszti családoknak – magyarázta a csapat egyik tagja, Farics Dorisz. – Nagyon könnyű volt elkészíteni, hiszen csak vízzel kellett egybegyúrni a lisztet, majd az így kapott tésztát sós lében kifőzni. Általában vágott zsírral vagy tejföllel öntötték le.

Vidák Gizella mindezt azzal egészítette ki, hogy amennyiben vasárnap vagy ünnepnapon készítettek gombucát az asszonyok, akkor szalonnát is vágtak bele, hiszen úgy gazdagabb, ünnepibb eledelnek tűnt. Ők most egy modernebb változatát készítették el az eledelnek, a liszthez tojást is tettek, mert az jobban összefogja a tésztát, vágott zsír helyett pedig túróval és tejföllel locsolták.

A gasztronómia programhoz kulturális bemutató is társult, fellépett a Kerka táncegyüttes és több nótaegyüttes adott ízelítőt műsorából.