A népi értékekkel ismerkedhettek Murakeresztúron

A helyi művelődési ház közösségkovácsoló és kulturális programot szervezett múlt héten a falubelieknek. A keresztúri kézműves udvarba és vendégházba látogatott el egy népes csapat, ahol gyönyörű kézi szőtteseket is megtekintettek.

Kovácsné Deák Erzsébet művelődésszervező elmondta: a településen élő emberek számára fontosak a horvát és a magyar népi értékek, hagyományok. A községben működő művészeti-kulturális csoportok munkája, valamint a különböző rendezvények szintén ezek megőrzését szolgálják. Csakúgy, mint az a kirándulás, amelynek keretében Tukszár Lászlóné Irénkéhez és lányához, Angelia Szandrához látogattak el a keresztúri hölgyek, urak. Az édesanya és megváltozott munkaképességű, hallásában korlátozott lánya kézműves udvart és vendégházat működtet a faluban.

– Szandra a megyeszékhelyen tanult népművészetet, tehetsége korán megmutatkozott. Később gobelinszövéssel bővítette a tudását. Egyedi szőttesei vannak, amelyeket bemutathatott nemcsak a Budapesti Nemzetközi Vásáron, hanem még Olaszországban is egy kiállításon. Szandra szereti a természetet, a falusi tájat. A szövése, a munkája is ebben a környezetben a leghatékonyabb. Nagyon jó érzés volt jobban megismerkedni Szandrával és Irénkével is, akiknek az életében a népi értékekhez és a szülőföldhöz való kötődés központi szerepet tölt be – mondta Kovácsné Deák Erzsébet.

A nap során – a Közművelődési Egyesület Murakeresztúr szorgos hölgyeinek jóvoltából – népi ételekkel is kedveskedtek a vendéglátóknak és egymásnak is. Nagy élmény volt mindannyiuknak, hogy Szandra segítségével a szövés rejtelmeivel is megismerkedhettek.