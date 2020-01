A nagyváradi származású Szabó család fotográfiái a megyei kórház Neurogalériájában

A hétköznapokon onkológus szakorvosként dolgoznak, szabadidejükben pedig családi fotóstúrákon szippantanak friss levegőt, s mossák ki magukból szakmájuk mindennapi megpróbáltatásait.

Dr. Szabó Helga Erzsébetre és dr. Szabó Zsoltra igazak a fentiek, a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban dolgozó adjunktus házaspár ugyanis közös hobbit talált magának. Sőt, egy éve már fiuk, Ábel is teljes jogú tagja a fotóscsapatnak, mint arról meg is győződhettünk a megyei kórház Neurogalériájában minap megnyílt közös kiállításukon.

A Szabó házaspár Nagyváradról települt át Gyulára a kétezres évek elején, majd bő három évvel ezelőtt Zalaegerszegre hozta őket hivatásuk.

– Szakmailag és emberileg is könnyű volt a beilleszkedés, nagyon jó tapasztalatokat szereztünk Zalában – kezdi a bemutatkozást a férj.

– Az itt élő emberek befogadók, kedvesek, sokan űznek valamilyen hobbit, így könnyű témát találni a civil életben is.

Szabó Zsolt gyerekfejjel kezdett el fotózni, a nagyváradi otthon fürdőszobáját használva sötétkamraként a fekete-fehér felvételek hívásához, nagyításához.

– Egy Smenával kezdtem a nyolcvanas években, majd jöttek a tükörreflexes gépek, a digitális világ pedig megnyitotta előttem a lehetőségek tárházát – meséli. – Régebben kattogtattam mindenre, ám ez idővel letisztult, ma főként a természet- és épületfotózás vonz, szívesen örökítek meg templombelsőket. A természet becserkészése azért is vált kedvenccé, mert így a fotózás összeköthető családi túrázással, hiszen időközben a feleségemet szintén sikerült megfertőzni a szenvedélyemmel.

Termékeny talajra hullott a mag, hiszen dr. Szabó Helga Erzsébet is hozott otthonról némi muníciót, édesapja kiválóan fotografált. Ilyen szülők mellett Ábel sem sokat hezitálhatott. A Petőfi-iskola 4. osztályába járó fiú egy éve foglalkozik komolyabban a fényképezéssel, s olyan jó érzékkel vette fel a ritmust, hogy két képét már a családi kiállításra is „bezsűrizték” a szülők. Az egyik felvétel egészen sejtelmes.

– Őszi bükkerdőben készült, mégpedig úgy, hogy direkt bemoccantottam a gépet. Ettől a fatörzsek összemosódtak, mintha egy pasztellkép volna – magyarázza a fiú, aki ősztől a Zrínyi-gimnázium nyolcosztályos képzésén szeretné folytatni tanulmányait.

A trió hölgytagja főként a virágok makrofotózásában leli örömét, bár mint a kiállításon láthattuk, egy lecsapó vihar drámai erejének ábrázolása sem áll tőle távol.

– A fotózásban az a legjobb, hogy sokkal intenzívebben éljük át a látványt, éberebben figyeljük meg a környezetünk szépségeit – mondja dr. Szabó Helga Erzsébet.

– No meg az, hogy egy kicsit dacolunk az elröppenő idővel. Megragadhatjuk azt a pillanatot, amelyben hajnali pára vagy délutáni súrlófény vonja be a tájat, s amit két perc múlva már hiába keresnénk ugyanott… – csatlakozik a férj.

Mivel orvosként rendkívül elfoglaltak, s nem gazdálkodnak szabadon az idejükkel, eddig még nem csatlakoztak fotósközösséghez. Ez azonban változhat, hiszen a kiállításukat megnyitó dr. Horváth Tihamér főorvos bemutatkozó látogatásra invitálta őket a Zalaegerszegi Fotóklubba, amelynek a szülész-nőgyógyász már régóta tagja.

A házaspár a családi kiruccanások mellett néha hosszabb fotóstúrára is benevez, jártak például a lengyel Tátrában, számos értékes felvétellel gazdagítva fotógyűjteményüket. Erdély is sok témát kínált, s aktuális lakókörnyezetük szépségeire is nyitottak.

– Még Gyulán éltünk, amikor sikerült készítenem egy érdekes téli felvételt a Fehér-Körös hullámtörő betonkockáiról – mesél az egyik kép megszületéséről a férj. – A látvány a természet fantáziáját dicséri. A fagy és az olvadás különös játéka folytán a betont bevonó jégburok olyan formát öltött, mintha egy csillagtök volna, amire pezsgőspoharakat akasztottak fel…

A folyóparti séták alkalmával nemcsak fotóstémát gyűjtenek, hanem a víz által simára csiszolt, gömbölyű kavicsokat is. Helga ugyanis bővítette repertoárját, s kőfestéssel is foglalkozik, amiből szintén ízelítőt kínál a tárlat.

– Öt éve szerettem bele a kőfestésbe, akrilfestékkel, pontozásos technikával ékítem fel őket. Némelyik koncentrikus, geometrikus mintát kap, másokra például életfa kerül, a kavics formájától függően. Szeretem őket a lakásban, de kerti dísznek is mu­tatósak, remek kikapcsolódás ez számomra munka után. Az apróbb kövekből mesekavicsok készülnek Ábelnek… Ezek egyik oldalára valamilyen „mesés” motívumot festek, katicabogarat, fácskát, miegymást, amit bele lehet szőni egy történetbe. A kavicsok képes felükkel lefelé várják az estét, egyet megfordítunk, s amit ábrázol, az benne lesz az aznapi mesében…

Kiállításuk nyárig tart nyitva, de azt követően is találkozhatunk fotóikkal. A kollekciót ugyanis a kórháznak ajándékozták, hogy rendelők, osztályok, várótermek falain nyújtsanak üdítő élményt a betegek számára.