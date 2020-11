A nagykanizsai zeneiskola virtuális versenyeket rendez

Nagykanizsa A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI a koronavírus-járvány idején is igyekezett a legjobban alkalmazkodni az új kihívásokhoz. A diákok fejlődéséhez elengedhetetlen zenei versenyeket online térben rendezik meg.

– A tanév elején már látni lehetett, hogy az idei év más lesz, mint a megszokott – mondta Baráth Adrien, a zeneiskola igazgatója. – A helyzethez alkalmazkodva újra kellett gondolni, hogy a művészeti iskolák versenyei hogyan folytatódjanak. Mivel a diákok számára fontos mérföldkő, elérendő cél egy-egy versenyen indulni, az online térbe való átállás mellett döntött a szakma. A kollégák egyrészt örültek, hogy lehetőség lesz a megmérettetésre, másrészt sok negatívuma is van az online előadó-művészetnek.

Baráth Adrien hozzátette: a versenyek egyik legfontosabb célja, hogy az ország különböző területeiről érkező résztvevők megismerjék egymás munkáját, felmérjék egymás tudását. Ez mindig egyfajta szakmai továbbképzés is, mely most, az online forma miatt nem jöhet létre. Pozitívum ugyanakkor, hogy a diákok motivációját fenntartja, hiszen a tehetséggondozás terén jelentős fejlődés érhető el egy-egy versenyen való szerepléssel. A tavalyi tanévben elmaradt versenyek hátráltatták a zenei előmenetelt, hiszen a sok munka, a felkészülés nem hozta meg az eredménnyel járó elismerést.

– A kollégáim beszámolói alapján a gyerekek különböző módon élik meg ezt a speciális megmérettetést – folytatta Baráth Adrien. – Egyrészt szerencsés, és jobban teljesít az, aki nagyon izgulós a közönség előtt. Mivel a felvételeken csak a tanára és korrepetitora van jelen, így a megszokott helyzetben könnyebben vizsgázik. De vannak olyan diákok is, akiket inspirál a közönség. Észrevehetően jobban zenélnek, s koncentráltabb az előadásuk. Pozitívuma az online versenyeknek az is, hogy a diákok többször is feljátszhatják a darabjaikat. Persze a kiírásnak megfelelve vágatlan produkciókat kell elküldeni, de ha esetleg valami hiba csúszik az előadási darab eljátszásába, akkor újra is próbálkozhatnak.

Az igazgató szerint azonban a minőséggel lehetnek problémáik. Az intézményük az ilyen jellegű felvételekre nincs felkészülve – nem rendelkeznek profi videokamerával –, a hanganyagban van kivetnivaló. A dinamikai árnyalatok nem jönnek ki, nincs akkora különbség halk és hangos játékmód között. Ugyanakkor bíznak abban, hogy a szakmai zsűri értő füllel még így is kiválasztja a jók közül a legjobb produkciókat. Az idei tanévben már két, az Oktatási Hivatal által támogatott, háromévente megrendezett verseny területi válogatójára küldtek produkciókat, melyek döntőbe való beválogatásáról csak később kapnak értesítést. Bíznak abban,

hogy a döntőket már élőben, akár közönség előtt is megrendezhetik.