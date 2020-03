A nagykanizsai zeneiskola online hirdeti meg versenyeit

Bartók Béla születésnapjához kötődik az európai tehetségnap. A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola minden évben csatlakozik a március 25-ei kezdeményezéshez, ám a koronavírus-veszélyhelyzet miatt az idén kizárólag az interneten hirdettek versenyeket.

A magyar pedagógia számára mindig is rendkívül fontos volt a tehetséggondozás, amelynek eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a magyarság a lélekszámához képest kiemelkedően sok világhírű tudóssal, művésszel gazdagította az emberiség szellemi életét. A tehetségnap egyfajta ünnep, ezért az alapítók 2012, vagyis a kezdetek óta szerették volna, ha a tanulmányi, sport- és művészeti versenyeket, seregszemléket, valamint kiállításokat az ország minden pontján március 25-re, illetve e köré csoportosítanák az intézmények.

– Számunkra is különösen fontos a tehetséggondozás, eddig minden évben szerveztünk programokat, különféle tárlatokat, koncerteket – bocsátotta előre Baráth Adrien, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. – A gyermekeinkről, a bennük rejlő lehetőségekről nem feledkezhetünk meg veszélyhelyzet idején sem.

Valljuk: minden tudományterületen vannak tehetséges fiatalok, akik képességeire érdemes odafigyelnünk, és fejleszteni azt. A világháló kínálta lehetőségek új kapukat nyitottak előttünk, úgy döntöttünk, hogy a zenében, a táncban és a képzőművészetben tanuló növendékeinknek a kreativitásukra alapozva online versenyeket hirdetünk meg. Elképzeléseink szerint a képzőművészeti ágon tanulóknak egy előre kiválasztott muzsika meghallgatása után kellene a képzeletüket, fantáziájukat rajz formájában papírra vetniük.

A „Kis zeneszerző” viadal a zenészpalántáinknak nyújthat kibontakozási lehetőséget, akik az előre megadott játékos cím, mint például a pöttyös labda köré komponálhatnának egy-egy vidám zeneművet. Természetesen a táncosainkról sem feledkeztünk meg, az ő esetükben egy meghatározott zenére összeállított, legjobban sikerült koreográfiákat díjaznánk. A gyerekek az átgondolt, tökéletesített gyakorlatsort felvennék videóra, s ezt küldenék el az iskolának elektronikus levélben.

Az igazgató hozzátette: áprilisban a tanítványok rajzaiból kiállítást rendeztek volna, ami sajnos, most meghiúsul a járványveszély miatt – azonban nem csüggednek, a komplett anyagot feltöltik az internetre, így online tárlaton lehet megtekinteni az ifjúság „termését”.

Baráth Adrien hozzátette: az oktatás esetükben is „átköltözött” a számítógépekre és a világhálóra, hiszen ahhoz, hogy a tehetséggondozást megőrizzék, foglalkozni kell a diákokkal. Az egyéni mellett a csoportos foglalkozások is jól működnek, például Fülöp Szabolcs gitártanár online gitárhangolást tartott nemrégiben, amikor az egyik tanítvány hangszerén elszakadt a húr. A zenepedagógus nem esett kétségbe, kapva az alkalmon, a húrozás technikáját is megmutatta a gyereknek.