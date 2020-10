A nagykanizsai Vercz Dávid plakátjai újra ott vannak az ARC Közérzeti Kiállításon

A nagykanizsai Vercz Dávid 4 grafikáját is beválogatta a zsűri az ARC Közérzeti Kiállításon bemutatott plakátok közé.

Dávid – aki amúgy igen sokoldalú ember, ahogy ő meghatározza magát: gépészmérnök / emelőgép ügyintéző / tűzvédelmi előadó / blogger / grafikus – idén 5. alkalommal pályázott az ARC plakátkiállításra és ez a 4. év, hogy a nagyközönség láthatja a munkáit. A zsűri 766 pályamű közül válogatta ki azokat, amelyeket az érdeklődők elé tár a november 1-ig az Újbudán, a Bikás parkban megtekinthető kiállításon. Vercz Dávid ezen most három óriásplakáttal van jelen az ARC-on, negyedik grafikája pedig egy gyűjtőplakáton látható.

– Az ország leglátogatottabb köztéri kiállításaként ismert ARC közérzeti kiállítás idei témája a „Hova tovább?” tételmondat köré épült – bocsátotta előre Vercz Dávid. – A pályázat kiírói minden esetben az adott év eseményeire reflektálnak, ez idén sem volt másképp, azonban a felkínált főtéma mindig nagyon tág fogalom, így igen sokszínű tud lenni a kiállítás. Akinek pedig ez sem ad kellő szabadságot, az a fő témán kívül bármilyen szabadon választott tematikájú plakáttal megmérettetheti magát. Az egyik plakátom egy panelház homlokzatát ábrázolja, a ház ablakiban a karantén idején otthon maradó emberek mindennapjaiba kapunk betekintést. Megtalálható az ablakokban a karanténszakács és ezermester, a home office-ban dolgozó, vagy gyermekeit otthon tanító szülő mellett az operatív törzs és még Batman is. Az épület alsó ablakaiban a köszönjük felirat olvasható, és az ablakokba ragasztott szívek is a bajban helytállók iránti tiszteletet és hálát fejezik ki. A kép érdekessége, hogy a múlt évi közönségdíjas Klímariadó című plakátom átdolgozása. Tavaly üresen állt a panel a képen, és a klimatizáló készülékeken volt a hangsúly, most azonban a karantén hatására megtelt az épület élettel. Nagy öröm volt látni a kiállítás megnyitóján, hogy többször is kisebb csoportok szemlélték a képet, elidőzve azon, hogy milyen érdekes karaktereket rejtenek a szürke panelház ablakai – mondta a nagykanizsai grafikus.

Dávid második plakátja a Kattintott kőkorszak címet viseli. Egy kőbunkó látható rajta, azonban a pattintott kő helyén egy egérmutató (éppen kattintó) ikon látható. A kép utalás a mai digitális világ helyzetére – a kezünkben van egy modern technika, amit sok esetben „bunkó” módjára használunk.

– Az ötlet az utolsó pillanatban jutott eszembe – árulta el a fiatal szakember. – Nagyon kedvelem a szójátékokat, azonban viszonylag kevés van, ami grafikailag kidolgozva is ilyen szépen megjeleníthető. A harmadik plakátom a magyar űrprogramra reflektál. Elképzeltem a MAGYAR ŰRHAJÓST, így, csupa nagybetűvel. A magyar űrhajós az én olvasatomban egy magyar motívummal díszített puli nevű űrhajón ülve, hátrafelé nyilaz egy Rubik-kocka fejű vesszővel. Időnként szoktak a földről hang- és képi jeleket küldeni a világűrbe, hátha egy vélt, vagy valós idegen civilizáció befogadja és megérti azokat. Mi a magyar űrprogramban ezekkel a motívumokkal, ezzel a lenyomattal tiszteleghetnénk a magyar emberek értékei előtt.

Dávid azt is hozzáfűzte: alig pár nappal a beadási határidő előtt állt fel az Index szerkesztősége, így az utolsó pillanatban számos ezzel foglalkozó plakátot küldtek be a pályázók. Ezért az ARC szervezői úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy úgynevezett gyűjtőplakátot, amin több pályamű szerepel, melyeket az előbb említett közös téma kapcsol össze. Ő a pályázat címét (Hova tovább?) írta le az Index betűtípusával, összekötve ezzel a pályázatot és a hírportál körül zajló eseményeket.

– Az ARC plakátkiállítás munkái (köztük az enyémek) a Bikás parkon kívül megtalálható az ARC honlapján is, ahol a pályaművekre a közönségszavazáson szavazni is lehet a hónap végéig. Az ARC plakátpályázat mellett idén az ARC csapata több pesti szabadtéri kiállítást is megszervezett, valamint a CTP-vel (ez Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb, teljes körű szolgáltatást nyújtó, csúcstechnológiai üzleti parkokat, kereskedelmi és ipari ingatlanokat fejlesztő-üzemeltető cége) közösen pályázatot írt ki egy raktár két, összesen 4500 négyzetméteres fala festésének megtervezésére. Ezen a pályázaton is sikerült bekerülnöm az első 15-be, tehát díjazott vagyok – zárta mondandóját Vercz Dávid.