A Nagykanizsai Tankerületi Központ területén 10 intézményben van iskolaőr

Sajnálatos, hogy szükség van az iskolaőrökre – ám ezért nem annyira a gyerekek a hibásak. Így vélekedik egy szülő.

Ezt ne hagyja ki! Egy egész jogászhadserege van Erzsébetváros önkormányzatának, az eddig becsültnél is többet költenek jogi kiadásokra

Országosan tavaly ősszel vezették be az iskolaőri rendszert azzal a céllal, hogy az oktatási intézményekben kevesebb legyen a konfliktus. A rendszer fogadtatása vegyes volt – s a helyzet azóta sem változott. Ugyanis az iskolaőrök bizony, nemcsak a gyermekeket fegyelmezik, hanem az iskolai szabályokat be nem tartó szülőknek is szólnak, amit nem vesz mindenki jó néven, sőt.

Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója kérdésünkre elmondta: a központ fenntartásában működő intézmények közül jelenleg tízben teljesítenek szolgálatot iskolaőrök. Munkáltatójuk a rendőrség, feladatuk pedig hogy biztosítsák az iskolákban dolgozók zavartalan feladatellátását, a tanulók biztonságát és az intézmény rendjét. A házirend betartatása mellett meggátolhatják az intézmény területére való jogosulatlan belépést, illetve megakadályozhatják, hogy a tanköteles korú diákok a tanítás vége előtt igazolatlanul elhagyják az iskolát.

– Az intézmények mindegyike pozitív tapasztalatokról számolt be, az iskolaőrök munkáját együttműködés, segítőkészség jellemzi. Beilleszkedésük intézményeink életébe sikeres volt. A felmerülő igények alapján természetesen folyamatosan van lehetőség bekapcsolódni a programba, iskolaőr csak olyan helyen áll szolgálatba, ahol azt az intézmény kéri – tudtuk meg Magyar Ferenctől.

– Értesültünk a lehetőségről, s több ok is szerepet játszott abban, hogy úgy döntöttünk, mi is kérünk iskolaőrt – bocsátotta előre Molnár István, a Kiskanizsai Általános Iskola igazgatója. – Az egyik ilyen az iskola környezetében tapasztalható közlekedési helyzet, amely mára kritikussá vált. A jelentős autós- és gyalogos forgalom számos balesetveszélyes szituációt eredményez. Szeretnénk, ha az iskolaőr jelenléte erre is megoldást jelentene. A másik ok: normál (azaz nem pandémiás) időszakban vannak olyan rendezvényeink (például a farsangi bál, vagy a Mikulás-bál), melyre kívülről is érkeznek gyerekek, s hoznak be magukkal alkoholt, cigarettát. Ezt is jó volna megelőzni.

Laska Csabáné, az egyik szülő úgy véli: sajnos, az iskolaőrökre szükség van, ami azonban nem a gyerekek hibája.

– Körülbelül 8-10 évvel ezelőtt valami félrecsúszott a szülői nevelés terén – szögezte le Laska Csabáné. – Mára szinte a gyerekek lettek a családok irányítói, „kiskirályai”, tisztelet a kivételnek. A szülőknek nincs idejük arra, hogy tiszteletet tanítsanak, és sajnos, sokszor példát sem tudnak mutatni. Éppen ezért a gyerekek az iskolában sem tisztelnek senkit, a tanár tekintélye nulla, a társakkal pedig erőszakos csatákat vívnak. Az iskolaőr kicsit talán megrettenti őket és visszaszorul az erőszak – legalább az iskola falain belül.