A nagykanizsai négylábú csapat is kifejezte szolidaritását a Down-szindrómásokkal

A közösségi programoknak idén gátat vetett a koronavírus-járvány, ugyanakkor nagyon sokan fejezték ki szolidaritásukat „felemás zoknikkal” a Down-szindrómával élő emberek mellett a hétvégén.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

A meteorológiai tavasz első napja már 2012-től hivatalosan is a Down-szindróma világnapja, az ENSZ döntésének jóvoltából. A világnap célja a kezdetektől változatlan: arra hívja fel a társadalom figyelmét, hogy nagyobb megértéssel, szeretettel forduljanak a Down-szindrómával élő emberek felé. Hazánkban már 2009 óta tartanak országszerte különböző kisebb-nagyobb rendezvényeket március huszonegyedike környékén. A járvány miatt ez évben ugyan nagy eseményekre nem került sor, a felemás zoknis akcióra viszont igen. Idén is az ország minden táján fiatalok, felnőttek, idősek viseltek színes zoknikat – a sokszínűség és az összetartás jegyében – szombaton, a Rejtett Kincsek Down Egyesület „Húzz felemás zoknit, és posztold a képet” elnevezésű felhívására.

Nagykanizsán egy különleges négylábú csapat, a „Dió Team” is zoknit húzott a Down-szindrómás emberek iránti szeretetből. Dió, a német vizsla keverék a nem mindennapi ebcsoport „fővezére”, név­adója, terápiás kutya. Nem csak a Szivárvány EGYMI diákjainak a napjait édesíti meg iskolaidőben. A város több intézményében meglátogatta már korábban a gyerekeket, és együtt sportos fejlesztő játékokat játszottak. Nemcsak Dió, hanem kisebb társai, Sammy, a szálkás szőrű tacskó tanuló és Mona, az ovis kutyus is zokniban hívta fel az emberek figyelmét az érintettekre.

A kutyák gazdája, Koller Rita gyógypedagógus, terápiás kutya felvezető, kutyás foglalkozásvezető elmondta: két héttel ezelőtt hallottak a felhívásról.

– Természetes, egyben fontos volt számunkra, hogy a kutyákkal együtt kifejezzük ilyen módon a szolidaritásunkat – mondta Koller Rita.

Magyarországon ma nagyjából tízezer Down-szindrómás ember él. Ezt a szindrómát a leggyakoribb genetikai rendellenességként tartják számon. A statisztikai adatok alapján 700 terhességből egy során downos baba születik, olyan kisgyermek, akinek a 21-es kromoszómája egyik darabja, vagy az egésze „pluszban” van. A többlet genetikai anyag eltérő mértékű, különböző fejlődési zavarokat okoz. Nagy, mandulavágású szemek, kisebb testmagasság a legjellemzőbb a szindrómával élő emberekre, ám a hatalmas szív, a szeretetvágy is különleges tulajdonságuk. Tévhit viszont, hogy súlyos értelmi fogyatékos minden Down-szindrómás, és az sem igaz, hogy mindannyian képtelenek az önálló életre.

A Lentiben élő Cseke Viktória tizenkét éves kislánya, Anna Down-szindrómás. Csodaszép, életvidám ifjú hölgy, akiben hatalmas szeretet lakozik. Édesanyja azt mondta: Anna kiskamaszként ugyan már „válogat” az emberek közt, ám régen mindenkit megölelt, akivel csak találkozott.

– Anna enyhe fokú Down-szindrómás – mondta az édesanya. – Imád iskolába járni, a lenti Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény diákja. A tanulmányi eredményei nagyon jók, egyedül a matek adja fel a leckét neki. Nagyon hiányzik neki az iskola, mivel most a járvány miatt itthon kell tanulnia. Sokan kérdezik tőlem, miben más Anna, mint a társai. Talán abban, hogy nehezebben fejlődött mozgását tekintve a társainál. Annának mindent tanítani kellett: például mászni, négykézlábra állni. Ezzel szemben érzelmileg nagyon kifinomult: rögtön megérzi, ki az, aki szereti őt, s a világ dolgaira is jóval nyitottabb, mint a korabeli gyerekek – mondta Cseke Viktória.

Az anyuka megjegyezte: szerencsére sosem fordult elő, hogy Annát bántották volna az emberek azért, mert Down-szindrómás. Ami viszont gyakrabban előfordul, hogy megbámulják az utcán a járókelők. Ezen nem is ütközik meg az anyuka, azon viszont igen, ha betegségként vagy kórként nevezik az emberek a szindrómát. Viktória hozzáfűzte: arra vágynak a többi, érintett szülővel együtt, hogy az emberek végre elfogadják, szeressék – és ne megbélyegezzék – a Down-szindrómás gyerekeket, felnőtteket.