A Művészetek Völgye forgatagában Kapolcson

Pénteken, három nappal a zárás előtt érkezünk Kapolcsra, a Balaton-felvidék legnagyobb és legrégebbi összművészeti fesztiváljára (július 19. és 28. között, tíz napig zajlott a fesztivál.)

Arra voltunk kíváncsiak, tart-e még a nagy érdeklődés, vagy már, így, a vége felé csappant a Kapolcsra látogatók tömege? Állíthatjuk, most is olyanok a benyomásaink, mint amilyeneket az elmúlt években a fesztivál első napjaiban szerzetünk, szinte lépni is alig tudunk egymástól, ráadásul ismét forróság ül a völgyön, s úgy sok ezred magunkkal egyre bágyadtabbak leszünk a forgatagot járva…

Ami tavalyhoz képest változott, jól észrevehetően bővült az árusok által elfoglalt placcok mennyisége, olyan udvarokban is megtelepedtek a portékáikat kínálók, amelyek tavaly még őrizték privát voltukat. Egy rozoga fészer, még rozogább ajtaja fölé még ezt is felírták: Hilton! Újabb kertekből tűntek el a zöldségek, hogy a helyükön autók parkoljanak. Mondom is ezt, a már állandó résztvevőnek számító fafaragónak, Matyi Józsefnek, aki évek óta faragja a fesztiválon a „Lajcsi bácsi” szobrokat, pontosabban, a sorozat címe: „Kapolcsi Lajcsi bácsik – Faragott szobrok Kapolcs tisztes polgárairól!”

– Való igaz, egyre csak nő a forgatag! Jól van ez így! A sok árus kell ahhoz, hogy ez a fesztivál megéljen. Meg, így lesz haszna belőle a faluban élőknek. Nekik sem könnyű elviselni ezt, de ha már itt van, akkor mindenki vegye ki belőle a részét úgy, ahogy csak tudja. Már 42 kapolcsi tisztes polgár portréját faragtam meg, ez több mint a falu lakóinak tíz százaléka. Mondjon egy települést, ahol a falu népének ennyi szobrot állítottak? Minden szobor mögött barátság ébredt, közben gyönyörű történeteket meséltek el a kapolcsi modellek, míg az arcukat próbáltam megformázni – mondja Matyi József.

Az idén harminc éves a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, amely Márta István ötlete alapján 1989-ben fogott össze, hogy folyamatos célkitűzésekkel fejlesszék a környéket, felpezsdítsék a helyi turizmust, mégpedig úgy, hogy közben őrizzék és megújítsák a helyi értékeiket. Ebből lett a Művészetek Völgye fesztivál, amelynek az idei fordulója már a 29-ik a sorban. Összességében évről évre legalább kétszázezren látogattak el az összművészeti fesztivál tíz napján Kapolcsra.

Az idén, a műsorfüzet szerint harmincöt helyszínen közel ezerötszáz programon lehetett részt venni. Tavalyhoz képest keletkeztek olyan helyek, ahova csak belépőt vásárolva lehetett bejutni. Nem így az evangélikus templomba, ahol ott jártunkkor két fiatal hölgy egyházi dalokat énekelt. A taps után már mentek is, hogy elvegyüljenek a sokaságban.

– Ó, semmi különös, mi csak énekeltünk egyet. Komárom Esztergom megyéből jöttünk egy kis faluból és szeretjük az egyházi énekeket. Ilyenkor itt vagyunk, s ha tehetjük, énekelünk. A többi nem érdekes – mondja egyikük. Megtudom, hogy az evangélikus templomban a fesztiváltól független szervezésben lelkigyakorlatok, vallási témájú beszélgetések és koncertek követhetőek a tíz nap alatt.

Kedvenc kávézó helyünkön, ahol korábban előttünk pörkölték a kávét, most fényesre tisztítva, üzemen kívül pihen a masina. A kávé mellé limonádét is kérünk, a kiszolgáló egy fogantyús műanyag poharat tölt tele, s azt mondja ennek háromszáz forint a betétdíja, mert idén a fesztiválon nem dobják el a műanyagokat. Ettől függetlenül a kávés műanyag poharat, s az ugyancsak műanyag kanalat a szemétbe kell dobnunk.

Azt örömmel vettük, hogy próbálnak tenni a mindent elöntő műanyagok ellen, hiszen a fesztivál adatai szerint 2018-ban összesen 45 tonna fesztivál hulladék halmozódott fel a völgyben, s megpróbáltak lépni, hogy 2019-ben jelentősen csökkentsék ezt a mennyiséget. Meg is hirdették, hogy az idén a Művészetek Völgye vendéglátóhelyein cukornádból készült tányérokat, tálcákat és kukoricából készült evőeszközöket használnak fel, amiket a fesztivál végén, Keszthelyen komposztálnak. Ahol étkeztünk műanyag tányérba kaptuk az ételt, műanyag késsel és villával… Való igaz viszont, hogy a környezetvédelemről sok szó esett a különböző rendezvényeken a Művészetek Völgyében, melynek nappali nyüzsgése megőrizte az elmúlt 29 év hangulatát, s a hűvös fák alatt azok közül is sokakat láthatunk ismét, akik az éjszakába nyúló rendezvények, bulik fáradalmait próbálják kipihenni…