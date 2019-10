A művelődési ház a kiskanizsai kulturális élet központja

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítását és alapításának 90. évfordulóját ünnepelték kedden Kiskanizsán.

Az intézmény létrejöttének „szálai” azonban jóval korábbra, 1870-re nyúlnak vissza, amikor megalakult a Kiskanizsai Polgári Olvasókör. A városrész lakossága már akkor is fontosnak tartotta, hogy művelődjön. Ezt mondta Tóth István, a Móricz művelődési ház vezetője az ünnepélyen, melyen az intézmény létrejöttét ismertette.

– Az építkezés a 20-as években kezdődött el, dr. Fülöp Györgynek köszönhetően. Az olvasókör saját forrásból, pályázatból, állami támogatásból és közösségi adakozásból épült. Nyolcvanezer pengőért építették meg a házat, amely 1928-ra készült el. Az évtizedek során többször felújították, legutóbb 2011–2018 közt szigetelés, ablak-, majd tetőcsere történt. Idén pedig – a város jóvoltából – újabb rekonstrukció, köztük homlokzatfelújítás történt, 20 millió forintból. Hamarosan újabb felújítások lesznek az intézményben – mondta Tóth István.

– A kiskanizsai társadalmi és kulturális élet mozgatórugójaként ismert a Móricz Zsigmond Művelődési Ház – ezt Dénes Sándor polgármester mondta köszöntőjében. Ünnep az intézmény avatása és születésnapja, egyúttal tisztelgés is a nagy elődök emléke előtt. Az utódok is ugyanúgy szeretik a helyi közösségeket, mint az elődök. Dr. Fülöp Györgynek sok minden köszönhető a városrészben, köztük a polgári kör székházának akkori újjáépítése is. Azt kívánta anno: legyen ez a hajlék örökre a kultúra otthona. Reméljük, mindez a jövőben, évszázadokra is így lesz – fogalmazott Dénes Sándor. Kiemelte azt is: a régi elődök értékteremtő munkáját napjainkban is sokan követték, akik munkájukkal támogatták a ház felújítását, amely otthont és hajlékot jelent sokaknak.

Majd Balogh László humán bizottsági elnök jelezte: a kiskanizsaiak identitása példaértékű.

– A városrész nagyon fontos része Kanizsának. Együtt él a várossal Kiskanizsa, ugyanakkor olyan kulturális ereje, gyökerei vannak a városrésznek, amely példaértékű és kimagasló a város tekintetében is – mondta a humán bizottsági elnök.

Az ünnepségen Cseresnyés Péter államtitkár is méltatta a kiskanizsaiak áldozatvállalását és munkáját, amellyel hozzájárultak a ház létrejöttéhez.

– A kiskanizsaiak nemcsak létrehozták a házat, hanem ők töltötték meg élettel is. Szükség lenne a jövőben

még több fiatalra, akik elődeikhez hasonlóan tesznek az intézményért. Azonban a ház nem csak a kiskanizsaiaké: mindenki a magáénak érezheti, aki ellátogat ide, s a rendezvényeken részt vesz a házban – fogalmazott Cseresnyés Péter.

A jubileumi ünnepségen az Árvácska Dalkör és a Zalagyöngye Táncegyüttes adott műsort.