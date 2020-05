A Murakeresztúri Horvát Nemzetiségi Önkormányzat fontos fogaskerék a falu életében

Több, mint negyedszázada dolgozik elszántan Murakeresztúr horvát nyelvű kulturális és hitéletének megőrzéséért, valamint a néphagyományok ápolásáért a Murakeresztúri Horvát Nemzetiségi Önkormányzat.

Az 1994-ben alakult nemzetiségi önkormányzat a járvány idején sem pihen. A szervezet aktív és bizakodóan tekint a jövőbe: számos olyan tervük van, köztük nagyszabású rendezvények, melyeket meg is tartanak, amint erre lehetőség lesz. Arról pedig, hogy a Murakeresztúri Horvát Nemzetiségi Önkormányzat fennállása óta a kitűzött céljait megvalósította, híven tanúskodik az elmúlt huszonhat év.

Kovácsné Kővágó Anna elnök (aki a murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatója is) felidézte: amikor az önkormányzatot anno Magdics Jánossal és Kocsis Miklóssal közösen megalakították a településen, nagy jövőt láttak a helyiek képviseletében, illetve a nemzetiségi lét kiteljesedésében.

– Ma már tudjuk biztosan: valóban érdemes volt megalakítanunk a nemzetiségi önkormányzatot – jelezte Kovácsné Kővágó Anna, a Murakeresztúri Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. – A horvát kulturális és hitélet, illetve a néphagyományok ápolása volt a fő törekvésünk, ahogy a mai napig is ezt szorgalmazzuk. Aktívan teltek az elmúlt éveink. 1997-től 2015-ig háromnapos falunapokat szerveztünk. Mindezt a horvát önkormányzat kezdeményezte, majd a települési önkormányzat vette át a szervezést, s több éven keresztül működött. Kiadványok megjelentetését, köztük a Keresztek és gondolatok a Mura tükrében című kétrészes antológiát is támogattuk. Ám más területen is úgy érzem, eredményesek voltunk. Sikerült kiharcolni, hogy a 2015-2016-os tanévtől a kotoribai iskolából érkezett mentor tanár segítse az oktatást. Nemcsak horvát nyelvet tanít, hanem a tamburazenekart is ő vezeti, amelyet 2008-ban, dr. Rácz Erika tanárnővel közösen hoztunk létre. A költségeket kezdetben önkormányzatunk fizette, napjainkban pedig már az Országos Horvát Önkormányzat és Muraköz megye is anyagi támogatást ad – részletezte Kovácsné Kővágó Anna. Az elnök elmondta továbbá azt is: oktatás terén más, anyanyelvi (azaz horvát) területről érkezett szakemberek is segítenek. 2016 óta a zágrábi egyetemről négy hallgató tart órákat novemberben és májusban minden évfolyamnak a helyi általános iskolában. Mindezt együttműködési megállapodás is biztosítja, valamint azt is, hogy az iskolában minden évben egy fő részt vehet az egyetem által szervezett továbbképzésen.

Kovácsné Kővágó Anna elmondta továbbá, hogy a nemzetiségi önkormányzat más programot is szervez, az iskolával közösen. Kétszer is megszervezték a Zrínyi-konferenciát, magyar és horvát előadásokkal, kétnyelvű diákkonferenciát is rendeztek már öt alkalommal a gyerekeknek, akik magyar és horvát nyelven adtak elő számos, a Zrínyi-családhoz kötődő témát. A program országos szinten is egyedülálló volt. A nemzetiségi önkormányzat a horvátul jól beszélő, gimnazista és a helyi, általános iskolás diákokat ösztöndíjjal is jutalmazza 2005-től. Azokat a fiatalokat is segítik, akik a horvát hagyományok ápolásáért sokat tesznek. A programok terén a nemzetiségi önkormányzat – a felsoroltakon túl – nemzetközi farsangot, futóversenyt és különböző megemlékezéseket is szervezett az évek során. Illetve a település kétnyelvű honlapjának létrehozása is a horvát önkormányzat nevéhez fűződik.

– A legbüszkébbek talán a Zrínyi Kadétok Egyesületének létrehozására vagyunk – folytatta Kovácsné Kővágó Anna. – Az egyesület a helyi horvát önkormányzat támogatásával alakult meg 2009-ben, saját kezdeményezésemre. A cél a Zrínyi család iránti tiszteletadás, a horvát gyökereink ápolása, a fiútanulók motiválása volt a jó magaviseletre. Zrínyi kadét csak olyan diák lehet, akinek példamutató a magatartása a társaival és a felnőttekkel szemben is. Évente mintegy tizennyolc rendezvényen veszünk részt a fiatalokkal – összegezte.

Jelezte továbbá azt is: nem csak a jövő generációt támogatja szervezetük. Azokat a csoportokat is, akik a horvát hagyományokat ápolják és horvátországi kapcsolatokat ápolnak. A „Horvát Kultúráért-díjjal” elismerték már a Rozmaring Asszonykórus, a Közművelődési Egyesület Murakeresztúr, a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a horgászegyesület, az óvoda tantestületének és

az iskolai szülői munkaközösségnek a munkáját. Mindezek mellett népismereti tábort is szerveztek már több ízben gyerekeknek Horvátországban. A Zala Megyei Horvát Önkormányzattal közösen pedig zarándokútra is várták a fiatalokat, az idősebb korosztálynak pedig határon túlra is szerveztek a hitélet ápolását célzó utat.

– Több nyertes projekttel is büszkélkedhetünk – részletezte az elnök asszony. – Folyamatosan pályázunk a Zrínyi-napok és a pulai népismereti tábor megrendezésére.

Az elmúlt 25 év két legnagyobb projektje viszont egy 18 ezer euró összértékű, Phare CBC, Közös programok a Mura mentén elnevezésű program volt 2005-ben. Szakmai találkozót tartottunk a helyi és a kotoribai óvoda pedagógusainak, ám a támogatásból koordináltuk a murakeresztúri sportegyesület, a tűzoltó egyesület és a horvát partnerek találkozóit, valamint a Falu TV eszközfejlesztését. Egy Interreg, határon átnyúló, együttműködési program keretein belül pedig Donji Vidoveccel

nyertünk ez év januárban egy kulturális programokra alapuló pályázatot. Ennek jóvoltából számos programot rendezünk majd meg, amint a járványügyi helyzet erre lehetőséget ad – összegezte Kovácsné Kővágó Anna.