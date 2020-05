A Mura mentén épít majorságot a Balaton-felvidéki Nemzeti Park

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BFNPI) 470 millió forintos európai uniós támogatással épít majorságot Letenye határában, a Mura mentén – tájékoztatta a nemzeti park pénteken az MTI-t.

A közlemény szerint a Mura mente komplex élőhelyfejlesztésére és gazdálkodási centrum kialakítására elnyert pályázatból megkezdődött az állattartó telep építése Letenye határában. A beruházás kivitelezője a Dél-Konstrukt Építőipari Zrt.

A pályázat keretében a Mura mentén található, a BFNPI vagyonkezelésében lévő cserjésedett, befásodó gyepterületeket is helyreállítják, hogy újra tudják indítani a legeltetést is a térségben. Mintegy 150 hektáron eltávolítják az ártéri erdőkből a tájidegen fafajokat, amelyeket őshonos növényekkel váltanak fel, 75 hektáron pedig az állattartás feltételeinek megteremtése érdekében helyreállítják a fás legelőket. A legfeljebb 200 szürkemarha elhelyezésére alkalmas, géptárolókkal is kiegészített állattartó telep mellett 3,5 kilométeres tanösvényt is kialakítanak.

A munkálatok a tervek szerint az év végére fejeződnek be, az üzemeltetését – a nemzeti park több létesítményéhez hasonlóan – helyi vállalkozókra bízzák.