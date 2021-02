A munka, az ölelés és a hétköznapok lüktetése hiányzik a legjobban a zalaiaknak

Március elsejéig életben maradnak a korlátozó intézkedések, mivel a vírusjárvány terjedésének csökkenését jelző adatok ezt indokolják. Kíváncsiak voltunk, a korlátozásokban érintett zalaiak látják-e a fényt az alagút végén.

A veszélyhelyzetből fakadó szabályokat, kezdve a kijárási, gyülekezési tilalomtól, a kötelező maszkviselésen, a digitális oktatáson keresztül, a vendéglátóhelyek, szállodák kényszerű zárva tartásáig bezárólag, mindenki kívülről tudja. A kérdés az, hogy van-e még kitartás, elszántság az emberekben.

Iskolák

– Mi, tanárok, a ránk bízott gyermekek és a példamutatás miatt is pozitívak próbálunk maradni a pandémia időszakában – ezt mondta Kósa Istvánné, a Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány elnöke.

– Már a pandémia elején közös megbeszélést tartottunk arról, hogy a járványhelyzetet nekünk is kezelni kell. Úgy döntöttünk: amíg akár egyetlen gyerek tanul és legalább egy tanár dolgozik, mi addig tanítunk. Nem hagyjuk abba – szögezte le Kósa Istvánné.

Az alapítványi iskolák elnöke elmondta: a gyerekek esetében a maszk viselése okozott némi gondot a veszélyhelyzet elején, azonban mára a fiatalok is megértették, hogy milyen nagy a felelősségük. Ami viszont mindannyiuknak hiányzik, az az ölelés. Az alapítvány iskoláiban ugyanis szeretetteljes, közeli kapcsolatban élnek a gyerekek és a tanárok. A személyes kontaktot most kedves szavakkal pótolják.

– Nagyon várjuk már, hogy megkapjuk a védőoltást, hiszen csak így lehet visszatérni majd a normális mindennapokhoz – fogalmazott Kósa Istvánné.

Edzőtermek

Akadnak olyanok is – nem is kevesen –, akiket a szigorítások anyagilag is érzékenyen érintenek. Az edzőtermek tulajdonosai éppen ezért kompromisszumos megoldást és nem teljes zárlatot szeretnének. A zalaegerszegi páterdombi fitneszterem tulajdonosa, Báthory Gábor novemberben felfüggesztette vállalkozását. Másodállásban bohócként dolgozik, ám a gyerekek szórakoztatására is csak alkalmanként kapott felkérést.

– Négy évvel ezelőtt hoztam létre a fitnesztermet. Tavaly március, április után még volt némi tartalékom, az mostanra elfogyott – mondta Báthory Gábor. – Az első hullámban, a karantén idején online foglalkozásokat tartottam, de az nem volt az igazi. Nyár végén, szeptemberben némi veszteséggel, de kezdtek visszaszállingózni a vendégek. Eddig is betartottam a higiénés előírást, s nálam nincs tömeg. Az a fájó, hogy egy bevásárlóközpontban többen megfordulnak egy délelőtt, mint nálam egy hónap alatt. Egyetértek azzal, hogy védekezni kell, de vannak esetek, amikor éppen a mozgás miatt maradhatunk egészségesek. Az edzőtermeknek tehát inkább egészségmegőrző, prevenciós szerepe van. Egy amerikai felmérés szerint egyébként a fitnesztermek a szigorú szabályok betartása mellett kevésbé vírusterjesztők, így a kis termekben való személyi edzés talán elfogadható lenne.

Vendéglátóhelyek

Feleségével együtt üzemelteti a keszthelyi piacon az ételeket is kínáló Pajti kávézót Vass Ákos. Ősszel, a korlátozások bevezetésekor kiszállítással is kiszolgálták a vendégeket, majd karanténba kényszerültek. Ezután kezdtek újra mindent, méghozzá új alapokra helyezve: belevágtak egy beruházásba. A közelmúltban fejezték be a vendéglátóhely felújítását, múlt hét közepén nyitottak újra, ekkortól új étlappal és kínálattal várják a vendégeket, akik természetesen elvitelre kérhetnek ételt. A fiatal vendéglátós házaspár – eredeti szakmájuk egyébként testnevelő tanár – optimistán tekint a jövőbe s a körülményekhez képest elégedett.

– Azt láttuk, hogy kávéból elvitelre megélni ebben az időszakban nagyon nehéz, így kicsit erősítettünk az ételek terén – említette Vass Ákos.

– Nem örülök annak, hogy így kell működnünk, hiszen elvitelre nem tudunk egy-egy ételt úgy kiadni, mintha itt helyben elfogyasztanák a vendégek, de a helyzethez képest jók a kilátások. Bár valóban kisebb a forgalom és kevesebb a vendég, de a korábban általam becsültnél azért jobb. Több mint egy éve vagyunk nyitva, ezalatt sok törzsvendégünk lett. Ők hűségesek hozzánk és sokszor jönnek. Ebből a szempontból szerencsések vagyunk – emelte ki a Pajti tulajdonosa.

A múlt héten bejelentett, a korlátozások meghosszabbításáról szóló hír kapcsán elmondta: számítottak arra, hogy most nem lesz enyhítés. Arra a kijelentésre, melyet a kormányfő mondott, miszerint „húsvét tájékán lesz az a helyzet, amikor a nyitás bizonyos kérdései előkerülhetnek”, kissé szomorúan reagált.

– Kibírni kibírjuk, de azért nem örülünk neki, hiszen ez a működési forma nem a legembercentrikusabb. Én annak örülnék, ha a teraszon lehetne fogyasztaniuk a vendégeknek. De megértem, hiszen az a fontos, hogy a vírust legyőzzük.

Idősek

Lentiben Fövényesi Jánosné, a helyi idősügyi tanács elnöke azt mondta: meglátása szerint a városban élő nyugdíjasok – vele együtt – jól viselik a szigorítás okozta nehézségeket, elfoglalják magukat, illetve bíznak abban, hogy hamarosan enyhül a járványhelyzet.

Elmondta, hogy ő az elsők között regisztrált a védőoltásra, reméli, hogy a beoltandók listáján is elöl szerepel majd erre, illetve 74 éves korára való tekintettel.

– A bezártságot, illetve a szigorításokat azért is viselik jól, mert támogató az idősek társasága – mondta Fövényesi Jánosné. – Elfoglaljuk magunkat a gyógytornászok által számunkra készített online elérhető tornagyakorlatokkal, a városi könyvtár munkatársai pedig rendszeresen küldenek kvízt és különböző témákban feladatsorokat, úgyhogy testileg és szellemileg is igyekszünk karbantartani magunkat, amíg a korlátozások feloldása elkövetkezik.