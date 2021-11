A mostoha időjárással is megküzdöttek a horgászok a pusztaszentlászlói pergetőversenyen

A barátságtalan időjárással is meg kellett küzdeniük a horgászoknak, akik vasárnap részt vettek az immár negyedik alkalommal megrendezett pusztaszentlászlói pergetőversenyen.

A reggeli regisztráción még 45 fő jelent meg, ám ahogy az időjárás egyre rosszabbra fordult, úgy adták fel többen is a hat óra időtartamú versenyt. A délután két órakor megtartott eredményhirdetésen 31 sporttárs jelent meg – köztük Marcaliból és Szigetvárról érkezett horgászok –, akik közül 19-en tudtak eredményt felmutatni.

– Az idei verseny kevésbé sikerült jól, hiszen mindössze 37 halat sikerült a horgászainknak kifogniuk, szemben a tavalyi több mint nyolcvan darabbal – értékelt röviden dr. Jandó Zoltán, az egyesület elnöke. – Ebből harmincöt volt a csuka, kettő pedig a süllő. Valóban nehezek voltak a körülmények, minden elismerésünk azoknak, akik a szakadó esőben is kitartottak.

A versenyt négy darab csukával a zalaegerszegi, ám a helyi egyesületnél tagsági viszonnyal rendelkező Széll Róbert nyerte meg, a második helyen a három csukát fogó Pál Roland végzett, míg a harmadik az ugyancsak három, de kisebb méretű csukát felmutató Gyarmati László lett. A legnagyobb halat – egy 87 centiméteres csukát – Pál Sándor mérlegelte.

Az eredményhirdetésen jelen volt Cseresnyés Péter államtitkár, a térség ország­gyűlési képviselője is, aki a verseny kapcsán elmondta: a térség fejlesztése érdekében elindított Mura Programban nagyon fontos szerepet szánnak az aktív turizmusnak, s azon belül a horgászturizmus is prioritást élvez.

– Az elmúlt években számtalan olyan fejlesztés valósult meg ebben a térségben, amely akár távolabbi vidékekről is idevonzza a horgászokat, ennek ma is szemtanúi lehettünk – folytatta az államtitkár. – Pusztaszentlászló egyik kiemelt helyszíne ennek a folyamatnak, élen jár, és másoknak is példát mutat a lehetőségek kihasználása terén. Az önkormányzat, illetve maga a horgászegyesület is olyan összegeket nyert el a terület- és településfejlesztési operatív programban, a Magyar Falu Programban, illetve egyéb pályázati alapokból, amelyek révén a tó környezetét, valamint magát a tavat is fejleszteni tudták, s ezáltal valódi turisztikai célponttá tették.