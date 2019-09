A modern technológiáról és a kézműves termékekről szólt a keszthelyi konferencia

A nagy világpolitikai és külgazdasági változások, valamint a technika és informatika gyors fejlődése a kisebb vállalkozásokra is hatással van, mondta dr. Csath Magdolna kutatóprofesszor a Zala Megyei Foglalkoztatási Paktum konferenciáján.

Közel 963 millió forint pályázati támogatással valósul meg a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum. A 2021. június végéig tartó projektbe 630 főt vonnak be, ennek elérése jó ütemben halad: eddig 420 ember került be a programba. Minderről – Nagy Bálint, Keszthely alpolgármesterének köszöntője után – Kovács Károly, a projektgazda megyei önkormányzat paktummenedzsere szólt. A foglalkoztatást elősegítő programok és képzések mellett létrehozzák a megyében alkotó kézművesek elektronikus klaszterét, s helyi termék értékesítési akciókat is szerveznek. Bár a konferencia a mikro-, kis- és középvállalkozások, azaz az egyedül dolgozók, néhány főt vagy maximum 249 embert foglalkoztatók számára szólt, szélesebb kitekintést is kaphattak az érdeklődők. Dr. Csath Magdolna professzor vázolta, hogy a világpolitikai helyzet, a politikai és gazdasági változások, bizonytalanságok, Európában például a brexit, az exportfüggő német feldolgozóipar gyengesége, ezek hatása az unióra, a lassuló világgazdaság s a csökkenő beruházások, de mindezek mellett a gyors technológiai változások a magyar gazdaságot is befolyásolják. Kiemelte: a folyamatokat ismerni kell a kisvállalkozásoknak is, akkor is, ha nem exportálnak és semmi közük nincs a külpiacokhoz, mert mindezek hatnak rájuk.

– Ne ijedjenek meg attól, amit hallanak az ipar fejlődéséről, a robotizációról, digi­talizációról, mert ez nem azt jelenti, hogy csak akkor maradnak életben, ha robotizálnak. Meg kell különböztetni, mely vállalattípusra vonatkoznak ezek. Viszont ismerniük kell a technológiai újításokat – mondta dr. Csath Magdolna, hozzátéve: ezekkel a kisvállalkozások innovációs lehetőségei nagyobbak lehetnek.