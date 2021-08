A minőségi gasztrokultúrát népszerűsítik a zalai fürdővárosban

A következő két hónapban szinte minden a helyi és a magyar értékek körül forog a fürdővárosban. Előbb bor- és gasztrokorzót, majd hungarikumnapokat rendeznek, és Hévíz kincsei megjelennek az eucharisztikus világkongresszuson és a vadászati világkiállításon is.

Az augusztus 19-től 22-ig tervezett bor- és gasztrokorzó középpontjában kiemelten a borok állnak. Miklós Beatrix, a Hévíz Turisztikai Egyesület elnöke lapunk kérdésére elmondta, minden borrégióból, de kiemelten a balatoni térségből érkeznek majd pincészetek, és ezt a Pannonhalmáig tartó régiót szólították meg a Hévíz város bora versennyel is.

A nyertes Fodorvin (aszófői olaszrizling) is bemutatkozik az augusztusi rendezvényen, emellett eljön például a tavalyi győztes Kányaváry Borbirtok, a partiumi (arad-hegyaljai) Balla Géza és az Év Borásza címmel kitüntetett Borbély Tamás is. Pálffy Tamás, a Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, akárcsak tavaly, idén is arra kérik a helyi szállodákat és az éttermeket, hogy a város borára alapozva kreáljanak ételeket és desszerteket.

A rendezvénnyel ugyanis a helyi szolgáltatóknak is szeretnének lehetőséget biztosítani – akár kitelepülve, akár csatlakozóként. Különlegesség lesz augusztus 20-án Hévízen, hogy természetvédelmi megfontolásból nem tűzi-, hanem ledfényjátékkal ünnepelnek, amelyben feltűnnek majd a város szimbólumai, például tavirózsák is kirajzolódnak.

A sétálóutcai rendezvény zenei kínálata pedig rendkívül változatosnak ígérkezik: lesz soul-, dzsessz-, könnyű-, nép- és utcazene is, Sárközből pedig egy szenzációs tamburazenekar érkezik – emelte ki Miklós Beatrix, hozzátéve, hogy szeptember középig minden szerdán zenés programok várják a vendégeket a Moll téren a Tér-Zene pályázat jóvoltából.

Ahogyan arról lapunkban is írtunk, az Agrárminisztérium idén csaknem egymilliárd forintos keretösszeggel hirdette meg a hungarikumpályázatot, amelyen Hévíz 3,7 millió forintot nyert hungarikumok és nemzeti értékek bemutatására. Ennek jegyében nagyszabású programot és kiállítást terveznek a következő hónapban.

A város meghívást kapott két rangos nemzetközi eseményre is. Hévíz – kincseit és szolgáltatóit bemutatva – ott lesz a fővárosi eucharisztikus világkongresszuson, egészen pontosan a bazilika előtti hungarikumkiállításon, és hasonló tematikával megjelenhet a fürdőváros a szintén budapesti „Egy a természettel” vadászati és természeti világkiállításon is. Miklós Beatrix és Pálffy Tamás arról is beszélt, az előzetes várakozások szerint mindkét esemény tízezres látogatószámot hoz majd: 60 százalékban kül-, 40 százalékban belföldi érdeklődővel.

Leszögezték: Hévíz jelenléte a város turizmusára is hatással lehet hosszabb távon.