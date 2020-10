A minibölcsőde a gyermekjóléti ellátás része Zalalövőn

Az utóbbi évek egyik legfontosabb zalalövői beruházásának nevezte a minibölcsőde kialakítását az intézményrész átadásán Herczeg Imre, a város polgármestere. Kijelentését azzal indokolta, hogy annak létesítését régóta kérték az önkormányzattól a szülők.

Herczeg Imre arra is kitért, hogy a 31 millió forintos beruházást az óvoda épületében, egy főként gyülekezésre használt csoportszoba átalakításával és funkcióváltásával, a terület- és településfejlesztési operatív program támogatásával oldották meg. Az építési munkák költsége 20,5 millió forint volt, eszközökre és játékokra pedig 5,5 milliót költöttek. Emellett az udvar egy részét is le kellett választani, hogy azt csak a bölcsődei csoportba járók használhassák.

– A minibölcsőde a gyermekjóléti ellátás része, ahol kisebb létszámban folyik a kisgyermekek gondozása, nevelése, mely lehetővé teszi az egyénre szabott foglalkozásokat – folytatta Kovács Imréné, a funkcióbővítéssel új nevet is kapott intézmény, a Borostyán Óvoda és Minibölcsőde vezetője. – Jelenleg hét kisgyermeket tudunk fogadni, a legkisebb másfél, a legnagyobb kettő és fél éves. A jogszabályi előírásnak megfelelően a gyermekek ellátását egy fő szakképzett kisgyermeknevelő, valamint 1,5 álláshelyet betöltve, két bölcsődei dajka végzi. Ezzel szeretnénk megvalósítani, hogy a kisgyermekes családok segítséget kapjanak gyermekük neveléséhez, biztosított legyen számukra a magas színvonalú napközbeni ellátás.

Az avatóünnepségen szintén részt vevő Vigh László, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az egyén életében, s így a társadalom értékrendjében is a gyermek a legfontosabb, így minden támogatást meg kell adni számukra. A kormány nemcsak azt döntötte el, hogy három éven kortól minden gyermek számára biztosítani kell az óvodai foglalkozást, de azokon a településeken, ahol a szülők megfelelő számban igénylik, lehetőség szerint bölcsődét is létre kell hozni. Zalalövő ezzel a célkitűzéssel összhangban kapta meg a minibölcsőde kialakításához szükséges támogatást, de a városban – ahol az óvoda is kiváló minőségben, maximális létszámmal működik – ezen felül is számos beruházás történt az elmúlt évek során.