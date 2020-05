A megyeszékhelyi úthálózatot 15 év alatt 15 milliárd forintból fejlesztik

A következő négy évben 12,8 milliárd forintos állami támogatásból újulhat meg a megyeszékhely úthálózata és számos közterülete.

A 135 évvel ezelőtt, 1885-ben rendezett tanácsú várossá lett Zalaegerszeg első polgármesteréről, Kovács Károlyról elnevezett városépítő program elindítását szerdán délelőtt jelentették be sajtótájékoztatón a leendő beruházások egyikének helyszínén, az északi belső elkerülő út és a Jákum utca találkozásánál. Balaicz Zoltán polgármester beszédében szólt arról, hogy a város úthálózatának, valamint közműveinek felújítása – kiegészítve az új fejlesztésekkel – összesen 70 milliárd forintot igényelne, ami saját bevételekből nem, csak állami, kormányzati támogatással képzelhető el.

A 2020–2035 közötti időszakra elfogadott útfejlesztési koncepció 15 milliárd forint megszerzésével számol – emelte ki Balaicz Zoltán. Néhány elem ezekből. A Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) 768 millió forint jut a Balatoni úti két körforgalom kétsávúsítására (turbósítás) és kerékpárút-építésre. A Kosztolányi utca kétirányúsítására 630 millió forint érkezik, amihez egyebek mellett a közmű-rekonstrukció miatt még szükséges 1,2 milliárd forint állami kiegészítés. További 686 millió forint jut három újabb kerékpárútszakasz megépítésére.

Ezek a Mindszenty tér és Zalaszentiván, a Platán sor és a Széchenyi tér, valamint a Zrínyi út és Bocfölde között valósulnak meg, ha sikerül még 450 millió forint állami kiegészítést megszerezni. A Modern Városok Program városrehabilitációs elemében 99 férőhelyes parkoló épül a Galamb utcában. S mindezek mellé járul a 12,8 milliárd forintot meghaladó Kovács Károly Városépítő Program. Számos fejlesztés mellett megépülhet 2,5 milliárd forintból a belső elkerülő út Jákum Ferenc és Stadion utca közötti szakasza, az Aranyoslap–Zalabesenyő közötti déli átvezető út, erre 1,6 milliárd forintot szánnak. Az utak, terek, járdák, parkolók rekonstrukciójára – közel száz helyszínen – 6,5 milliárd frontot költenek. Emellett az útfenntartáshoz szükséges új eszközök, gépek beszerzése 700 millió forinttal, az önkormányzati cégek telephelyeinek fejlesztése 500 millió forinttal szerepel a tervekben.

Az elmúlt száz esztendőben nem költöttek annyit a megyeszékhely útjaira, mint amennyit a következő három esztendőben fognak – ezt Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos hangsúlyozta. Hozzátette: január 18-án járt a miniszterelnöknél azzal a kéréssel, hogy ezt a forrást a kormány biztosítsa a város számára. Mint elmondta, a várost a 170 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően hamarosan okos gyorsforgalmi út köti össze az M7-essel, jó ütemben épül az autóipari tesztpálya, ami 45 milliárd forintból valósul meg, mindezek döntően befolyásolják a város és a térség jövőjét. Hangsúlyozta, nincs még egy megyei jogú város, amely a belső útjaira három év alatt 13 milliárd forintot költhet. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkálatok lezárásokkal, terelésekkel járnak majd, és ehhez kérte a zalaegerszegiek türelmét.

– A koronavírus okozta válság sem írta felül a hazai közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos terveket – mondta dr. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Hozzátette: továbbra is kiemelt törekvés a megyei jogú városok és a kiemelt gazdasági övezetek bekapcsolása négysávos utakkal a gyorsforgalmi hálózatba. Az elmúlt évtized elején 10, ez év végén már 17 megyeszékhely kapcsolódik be e módon. Ebben az évben átadják az M76-os zalaegerszegi bevezető szakaszát, valamint az M7-es és Balatonszentgyörgy közötti összeköttetést. A teljes mértékben hazai finanszírozású M76-os projekttel a zalaegerszegieknek a Modern Városok Programban első helyre sorolt kérése valósulhat meg. A veszélyhelyzeti intézkedések eddig nem okoztak jelentős késedelmet a hazai közlekedésfejlesztésben. A munkálatok fokozott biztonsági intézkedések mellett zajlottak.

A közlekedési fejlesztések a helyi életminőség javítása mellett hozzájárulnak a magyar építőipari vállalkozások talpon maradásához – mutatott rá az államtitkár. A közlekedéspolitikáról szólva kiemelt célnak jelölte meg az autópályák és autóutak elvezetését a határokig. Tíz évvel ezelőtt három gyorsforgalmi úton lehetett elhagyni az országot, ez évben már hét ponton érnek el a határig az autópályák. Zala megyét érintő fejlesztés volt az M70-es négysávosítása, ami 2019 végére fejeződött be, szolgálva a szlovén és olasz tengerpart gyors elérhetőségét is. Kitért arra is, hogy az elmúlt tíz évben a 32 ezer kilométernyi országos közúthálózatból 6 ezer kilométer újult meg. Ez évben Zala megyében 13 szakaszon 23 kilométernyi út rekonstrukciója valósul meg 5 milliárd forintos költséggel.

A városépítő programot koordináló Bali Zoltán alpolgármester ismertetőjében kitért rá, hogy a közművekre is kiterjedő felújítás 71 városi utat és 7 teret érint, 19 új parkoló épül 264 hellyel bővítve a várakozóhelyek számát. Az utak, parkok fenntartásához pedig 20 új eszközt is beszereznek. Az alpolgármester érdeklődésünkre elmondta: zajlik a tervezés, a közbeszerzési eljárásokat követően a munkálatok jövőre indulhatnak meg.