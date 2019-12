A megyeszékhely készen áll a 21. század kihívásaira

„Ha egy szempontból akarnám jellemezni a mögöttünk hagyott évet, akkor azt emelném ki, hogy nem vártunk a csodára, nem ültünk a babérjainkon, nem bíztunk semmit sem a véletlenre. Mielőtt még a körülmények szabtak volna határt a lehetőségeinknek, a lehetőségek megragadásával mi szabtunk irányt az eseményeknek” – fogalmazott évértékelőjében Balaicz Zoltán polgármester.

– Jókor és jól döntöttünk akkor, amikor komolyan vettük mindazokat az állami és uniós fejlesztési pályázati lehetőségeket, amelyek elnyerésével tovább javítottuk a helyi életminőséget. Jókor és jól döntöttünk akkor, amikor a helyi gazdaság fejlesztésével, az infrastruktúra modernizálásával és a képzési környezet átalakításával nyitottunk a jövő és az innováció felé. És: jókor és jól döntöttünk akkor, amikor egyszerre becsültük meg az idős generációkat, teremtettünk modern körülményeket a fiataloknak s előtérbe helyeztük a környezet védelmét – hangsúlyozta a városvezető.

Kiemelte: 2019-ben tovább erősödött a helyi gazdaság, újabb munkahelyek jöttek létre, az álláskeresők aránya 2,3 százalékra csökkent. Egymilliárd forintos ráfordítással elkészült az egyetemen az innovációs és tudásközpont, 600 millió forintos beruházás keretében épül a duális szakképző központ. Elérhető közelségbe került a Science Park minősítés elnyerése. Jelentős fejlesztések voltak az egyes városrészekben, melyek 2020-ban is folytatódnak. Számos út és járda újult meg. 170 milliárd forintos beruházással épül a várost az M7-es autópályával összekötő, a sármelléki nemzetközi repülőteret közvetlenül érintő M76-os gyorsforgalmi út, és tervezési szakaszban van az M8-as úttal, vagyis Ausztriával összekötő út nyomvonala is. A 45 milliárd forintos beruházással, 265 hektáros területen épülő járműipari tesztpályát pedig máris birtokba vették a tesztelők. S közben sorban újultak és újulnak meg a bölcsődék, óvodák, iskolák, orvosi rendelők, szociális intézmények, zöldfelületek és kerékpárutak, vette számba az eredményeket Balaicz Zoltán. A Modern Városok Program keretében 9,5 milliárdos beruházással épül az új, 10 pályás, 50 méteres uszoda, tanuszoda és strand. Megújult a botfai kastély, a kvártélyház és a levéltár épülete, elkezdődött a múzeum és a falumúzeum felújítása, tornacsarnokok építése indult.

ős és sikeres Zalaegerszegét építjük, ahol gyermekeink és unokáink is boldogan és elégedetten élhetnek. Persze, a boldogsághoz hozzátartozik a közösség is, amely nélkülözhetetlen megtartó erő a hétköznapokban – szögezte le Balaicz Zoltán, hozzátéve: Zalaegerszegen a közösség építésére mindig nagy hangsúlyt fektettek, nem volt ez másként az elmúlt esztendőben sem. – Elégedettséggel tölt el, amikor látom, hogy egy-egy elképzelésünk megvalósult, és városunk lakói örömmel vesznek birtokba egy új létesítményt, könnyebbé válik az életük egy új fejlesztés révén. De ugyanígy örülök egy új tervnek, ötletnek is, mert a bátor, lendületes hozzáállás azt mutatja, az itt élők hisznek abban, hogy meg tudják valósítani álmaikat. Úgy vélem, az eredményesség egyik titka, hogy nem önmagunkért dolgozunk, hanem egymásért. Zalaegerszeg egy olyan élő közösség, ahol mindennapjaink során számíthatunk egymásra, bajban és örömben egyaránt.

A zalai megyeszékhely, mutatott rá a városvezető, a térség legeredményesebb települései közé vezető úton halad. Az elmúlt időszak megmutatta, hogy „együtt gondolkodva, összedolgozva, közösen képesek vagyunk pozitív irányba vinni a város – és vele együtt a helyi közösség – sorsát” – fogalmazott, megjegyezve: minden fejlesztés, felújítás, beruházás azt jelzi, a maga helyén mindenki kiválóan végzi a munkáját.

– Zalaegerszeg az eddigi eredményeivel bizonyította: készen áll a 21. század kihívásaira. Biztos vagyok benne, hogy ez a szellemiség a jövőben sem fog kiveszni az itt élőkből, sőt, új lendülettel kezdünk bele a 2020-as év munkájába. Együtt magabiztosak, bátrak és lelkesek vagyunk. Sikeres úton járunk, és rajtunk múlik, hogy azon is maradjunk. Ehhez kérek minden polgártól, intézményvezetőtől és vállalkozótól 2020-ban is közös gondolkodást, összefogást. E gondolatok jegyében kívánok valamennyiüknek boldog, sikeres, szerencsés újesztendőt – és ami a legfontosabb: mindenkinek jó egészséget!