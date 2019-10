A megyei listavezető, valamint polgármesterek értékelték az önkormányzati választások eredményét

Vasárnap született meg a választás eredménye. A megyei lista vezetőjét, valamint Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Keszthely polgármesterét kértük értékelésre.

A megyei közgyűlésben 15 mandátumból 11-et szerzett meg a Fidesz–KDNP. A végeredmény ismeretében kértük nyilatkozatra dr. Pál Attilát, a pártszövetség listavezetőjét.

– Tisztelettel köszönöm a zalai választópolgároknak, hogy éltek szavazati jogukkal és nagyon nagy számban részt vettek az önkormányzati választásokon – mondta. – Külön köszönöm azoknak, akik a Fidesz–KDNP Zala megyei listáját, polgármestereit és képviselőjelöltjeit támogatták. A 2014-es önkormányzati választás eredményéhez képest 5 százalékkal több szavazatot kapott a Fidesz–KDNP.

– Így a Fidesz–KDNP 61,34 százalékos eredménnyel 11 képviselőt küld a 15 fős Zala Megyei Közgyűlésbe – folytatta dr. Pál Attila. – A választási eredmény erős felhatalmazást biztosít arra, hogy tovább végezzük az elkezdett munkánkat. Az elkövetkezendő napok feladata az új összetételű közgyűlés megalakulása, a tisztségviselők és a bizottságok megválasztása. Ezek után pedig folytatjuk a kormány, a megye és a zalai emberek példaértékű összefogásán alapuló fejlett, erős Zala megye építését.

Zalaegerszeg újabb öt évre megválasztott polgármesterétől, Balaicz Zoltántól azt kérdeztük, számított-e a rendkívül magas, közel 70 százalékos választási győzelmére, hiszen ezenkívül meglepetés nem érhette.

– Nem mondom, hogy meglepődtem, de az biztos, hogy nagyon jólesett ez a nagy arányú választói bizalom. Öt évvel ezelőtt 64 százalékot kaptam, és előzőleg megfordult a fejemben, hogy a polgármesteri munka valamelyest erodálja a személyt. Az, hogy a korábbi 64 százalékból 70 lett, rendkívüli megtiszteltetés és nagy öröm számomra, ugyanakkor nagy felelősséget is jelent.

Zalaegerszeget új fejlődési pályára állítottuk, és most azon leszünk, hogy az elkezdett fejlesztéseket végigvigyük. A kampányban elhangzott ígéreteket maradéktalanul meg szeretnénk valósítani 2024-ig, másrészt új célokat is megfogalmazunk – mondta a polgármester, majd hozzátette: – Ez a támogatottság mindenképpen azt mutatja, hogy sikerült egy lokálpatrióta összefogást megvalósítani, és ehhez párosult az elmúlt öt évben megkezdett munka, amire büszkék lehetünk. Igyekeztünk úgy alakítani a helyi politikát, a kampányt is, hogy rólunk, a város közösségéről szóljon, ne pedig ellenségeskedésről vagy személyeskedésről. Azt hiszem, ebben is sikerült példát mutatnunk – közölte Balaicz Zoltán.

Nagykanizsa polgármestere Balogh László, a Fidesz–KDNP jelöltje lett, akinek nem lesz könnyű dolga, mert a közgyűlésben a Fidesznek 7, az ellenzéki összefogásnak pedig 8 képviselője ülhet majd.

– Először is szeretném megköszönni a támogatást azoknak a választópolgároknak, akik a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeire és rám szavaztak. S azoknak is köszönettel tartozom, akik elmentek szavazni, éltek törvény adta lehetőségükkel, de nem a Fidesz jelöltjeire adták voksukat. Szeretnék az ő polgármesterük is lenni – bocsátotta előre Balogh László. – Úgy tűnik, hogy pártszervezetünk, a Fidesz–KDNP nem lesz többségben a közgyűlésben. Ez nem egyszerű helyzet természetesen, de ha már így adódott, ki kell hozni belőle a maximumot. Azt gondolom, mindannyiunk, az egész közgyűlés érdeke az, hogy Nagykanizsa fejlődjön. És aki ismer, tudja: kompromisszumkész ember vagyok.

Balogh László hozzátette: szeretné folytatni a Modern Város Programot, a munka­hely­teremtést és közös ügynek tekinti a Kanizsa vár vissza! programot is, hiszen minden nagykanizsai számára egyformán fontos, hogy a fiatalok ne hagyják el a várost. Továbbá szeretné Nagykanizsát a „körforgásos gazdaság mintavárosává”, fenntartható településsé tenni.

Keszthelyen Nagy Bálintot választották polgármesterré a szavazatok 54,89 százalékával. A Fidesz–KDNP politikusa – a köszönetnyilvánítás után – kiemelte, hogy eddigi alpolgármesteri munkája során is fontosnak tartotta az emberekkel való kapcsolattartást.

– Polgármesterként is folytatni kell ezt, hiszen a legfontosabb, hogy egy városvezető azt a közösséget szolgálja, amely bizalmat szavazott neki – emelte ki Nagy Bálint.

Az elsődleges feladatok között említette a folyamatban lévő ügyek, pályázatok – mint például óvodaépítés, a Sörház felújítása, a Zöldváros program – folytatását.

– Célunk a minőségi munkahelyek teremtése, melynek kapcsán kiemelném a turizmust: Keszthelynek minőségi szálláshelyekre és turisztikai attrakciókra van szüksége, melyek a város jó hírnevét növelik és adóbevételt biztosítanak. A Festetics-örökség is meghatározó – mondta Nagy Bálint.

Célja az egyetemmel, Hévízzel és a megyeszékhellyel való szorosabb együttműködés. A közösségépítésről is szólt: az idősügyi tanácshoz hasonlóan egy fiatalokat összefogó szervezet megalakítását, e korosztály segítését is fontosnak tartja.