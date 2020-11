A megyei kórház traumatológiai ellátásának változása; a ZTE győzelme a Pancho Arénában- A múlt hét legfőbb hírei

Mutatjuk az elmúlt hét legfontosabb Zala megyei híreit!

Zalaszentmihályi horgásztragédia – még vizsgálják az okot

Október 25-én, vasárnap érkezett a szörnyű hír, hogy három férfi holttestét találták meg Zalaszentmihályon. Az esetről a következő napokban egyre több információ látott napvilágot, megkérdeztük a Zalaszentmihályi Horgászok Egyesületének elnökét is: cikkünk itt olvasható!

Balaicz Zoltán: 1277 aktív fertőzött van Zalában, a védelem érdekében új intézkedések születtek

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere hétfőn kiemelte: Zala megyében és Zalaegerszegen is jelentősen nőtt a fertőzöttségi arány, amely miatt új intézkedések születtek a megyeszékhelyen. Kitért többek között arra is, hogy az Egerszegi Advent, ha lesz is, csak jóval szerényebb keretek között tud majd kinyitni. A tájékoztatója teljes terjedelmében ide kattintva található!

A megyei kórház traumatológiai osztályára nem vesznek fel beteget

Szintén ezen a héten tudtuk meg, hogy a Zala Megyei Szent Rafael Kórház traumatológiai osztályára – a dolgozókat érintő Covid-fertőzöttség miatt – átmenetileg nem vesznek fel beteget, a traumatológiai ellátásra szorulókat két kijelölt intézménybe, a szombathelyi, illetve a nagykanizsai kórházba szállítják. A változásról ebben a cikkben számoltunk be!

Koronavírus-fertőzés miatt hiányzott Boér Gábor!

A ZTE FC labdarúgó csapata szerdán a Lipót Pékség SE vendégeként 3-1-es győzelmet szerzett a labdarúgó Magyar Kupában. A találkozón azonban nem volt ott Boér Gábor vezetőedző, akiről kiderült, hogy koronavírusos. A ZTE FC közleményben is megerősítette a hírt, amelyről itt olvashat!

Látványos gólokkal győzött a ZTE FC a Pancho Arénában

Szombaton a ZTE FC idegenben lépett pályára a Puskás FC vendégeként. Zoran Lesjak és Szánthó Regő góljaival az egerszegiek győzelmet arattak: írásunk a mérkőzésről ezen a linken található!