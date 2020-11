A megyei kórház is reagált a lélegeztetőgépes hírekre

Mint arról nemrég hírt adtunk, sajtóértesülések jelentek meg a Zala Megyei Szent Rafael Kórház lélegeztetőgépeinek problémáival kapcsolatban.

A hírekre reagálva pénteken délelőtt Vigh László országgyűlési képviselő a rendelkezésére álló információk alapján arról számolt be lapunknak, hogy a lélegeztetésre szoruló betegek ellátásában nincs probléma, hiszen nagyszámú, megfelelően működő géppel rendelkezik a megyei kórház.

Délután a Zala Megyei Szent Rafael Kórház is reagált a több sajtóorgánumban megjelent hírekre. Mint írták: „A sajtóban megjelenő félrevezető és hangulatkeltő írásokkal szemben a valóság az, hogy a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban a lélegeztetett betegek ellátása garantáltan biztonságos. Az említett korszerű lélegeztetőgép maga küld üzenetet, ha a működésében a legkisebb zavar is támad. Ennek is köszönhető, hogy a személyzet a pácienseket azonnal másik gépre helyezte. Egészségkárosodás, haláleset emiatt nem következett be.”

A kórház tájékoztatása szerint az intézményben olyan sok lélegeztetőgép van, hogy a hibával érintett típusú valamennyi gép kivonása után is közel hatszor annyi lélegeztetőgépük maradt, mint ahány beteget jelenleg lélegeztetni kell.

„Időközben felvettük a kapcsolatot a szállító céggel, így a hiba okának feltárása és korrigálása megkezdődött” – jelezte a kórház, hozzátéve: mind az új, mind a régebbi lélegeztetőgépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrzik.