A megye III-as bajnoki rajtra megújul a falu futballpályája melletti öltöző Szilvágyon

A következő labdarúgó bajnoki évad indulására befejeződik a helyi sportöltöző felújítása. A munkálatok célja az energiahatékonyság javítása.

Ottjártunkkor az épület külső szigetelésén dolgoztak a szakemberek, 23 centiméteres borítást helyeztek el a falakon. A plafonra 36 centiméteres hőszigetelő anyag kerül, csökkentve a fűtési költséget.

– Az öltöző 2000-ben épült, s bár a célnak megfelelt, de voltak hiányosságai – mondta Péntek Katalin polgármester. – Az ajtók és az ablakok bontásból kerültek beépítésre, így már nem szigeteltek rendesen. Az energiahatékonyság javítása érdekében mindenképpen szükség volt a felújításra, amire most nyílt lehetőség.

A vidékfejlesztési program településképi pályázatára a sportegyesület nyújtott be pályázatot, és mintegy 7,5 millió forintos támogatást nyert. Ehhez több mint hárommilliós önrész szükséges, amit önkormányzati támogatásból tud az egyesület biztosítani.

– A munkálatok során sor került a nyílászárók, az ajtók és ablakok cseréjére, a falak és a tető szigetelésére, a falak és a homlokzat külső vakolására, festésére, valamint két napkollektort is kap az épület – magyarázta Péntek Katalin. – Emellett kiépül egy akadálymentes feljáró is. A munkálatok lassan befejeződnek, hiszen hamarosan indul az új évad, az avatást és szentelést pedig a szeptember 8-i Göcseji Szilvafesztivál keretében szeretnénk megtartani.

Péntek Katalin hozzátette: az öltözőt – ami valójában többfunkciós épület – nemcsak a megyei III. osztályban szereplő labdarúgócsapat használja, de a falu fiataljai tornát, erőnléti edzéseket is tartanak benne, illetve közösségi rendezvények helyszínéül is szolgál. E funkciókat eztán is meg kívánják tartani.