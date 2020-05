A megmaradó palánták sem mennek veszendőbe Kerecsenyen

Noha tavaly ebben az időszakban az értékesítésre szánt palánták nagy része gazdára talált, a járvány miatt idén még csak most indult meg az érdeklődés az ültetésre szánt zöldségek iránt.

Rendszeresen hírt adunk arról, hogy az alig több mint kétszáz lelkes Kerecsenyben a Start-munkaprogram révén nagyszabású földművelés zajlik. Közel tíz hektáros földterületet hasznosítanak a faluban: zömmel zöldségeket és kisebb mértékben gyümölcsöket termelnek. Ennek köszönhetően tizenöt embernek biztosít munkát a község, amely a termények értékesítéséből évente jelentős bevételre tesz szert. Kerecseny a kimagasló munkáért már kétszer kapott belügyminiszteri kitüntetést.

Azonban az elmúlt hónapokban a járvány miatt úgy tűnt, idén nem folytatódik a sikerszéria, ami a terménydömpingnek is köszönhető volt. Hiába a több tízezer tő paprika, káposzta, paradicsom, kötözőhagyma, uborkapalánta: pár hétig úgy látszott, nem lesz, aki megvegye. Azért gondolkodtak palántaültetésben (is) a településen, mivel előbb megüdül, ha melegágyba ültetik a növényt, mint ha magként, szabad földbe vetnék. Így olyan növényeket is tápkockáznak, amit mások vetni szoktak. Továbbá amiatt is palántáznak nagyobb tételben, mivel ennek révén előbb jutnak bevételhez.

Réti Alfréd polgármester elmondta: a negatív kezdet ellenére optimistán tekintenek az elkövetkezendő időszakra.

– Az elmúlt napokban már jelentősen nőtt a kereslet a palánták iránt – jelezte a polgármester. – Önkormányzatok és háztartások viszik jobbára, a tavalyihoz hasonló árakon. A piaci értékesítés ez idáig nem igazán működött a szigorítások miatt. Mostanra viszont már nagyobb az érdeklődés az említett helyszíneken is. Egyébként azokat a palántákat, amiket nem tudunk eladni,

elültetjük saját magunk az önkormányzat kezelésében lévő földeken. Az viszont egyelőre kérdés, hogy terményként elkel-e majd az összes, tekintve, hogy szép termést remélünk. Korábban a piacokon túl a vendéglátó-egységekben értékesítettük a terményeket. Azonban abban most még nem vagyunk biztosak – mivel az éttermek nagy része nehéz helyzetbe került, vagy részlegesen üzemel a járvány miatt –, hogy igényt tartanak-e a terményekre – részletezte Kerecseny első embere. Réti Alfréd jelezte: a palántákkal ellentétben a majdan betakarítandó zöldségek ára egyelőre kérdéses. A piaci körülmények szabják majd meg az árakat. Azokat a zöldségeket pedig, amiket majd nem tudnak eladni, feldolgozzák a falu savanyítóüzemében.