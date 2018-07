A megelőzésre és a tájékoztatásra is hangsúlyt fektetnek a lenti tűzoltók

A korábbi évekkel ellentétben tavaly nem volt szükség a városi hivatásos tűzoltóság beavatkozási területén rendkívüli védekezési feladatokra.

Egyebek mellett ez is kiderül a Lenti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolóból.

Soros ülésen tárgyalta korábban az önkormányzati képviselő-testület a helyi hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2017-es működéséről szóló tájékoztatót, amelyből kiderül, hogy tavaly összesen 307 beavatkozást igénylő esemény történt, ebből 91 volt tűzeset, 216 műszaki mentés. A lenti parancsnokság tűzoltói 66 településen látják el ezeket a feladatokat. Két nagyobb jelentőségű káreseményről számol be a tájékoztató. Egyik a Castrum Termál Kemping területén kialakult gázszivárgás volt. Itt a tűzoltóság állománya a munkagéppel megsértett gázvezeték szivárgása miatt avatkozott be az elhárításba a szolgáltató szakembereivel és a rendőrséggel közösen. A káreset során a terület kiürítésére és lezárására is sor került. Kiemelt jelentőségű beavatkozás a kisszigeti pulykaneveldében keletkezett tűz miatt vált szükségessé. A telepen nagy mennyiségben tárolt szalmabálák kaptak lángra. A lenti tűzoltók a megye több parancsnokságának egységeivel közösen számolták fel a tüzet. A tűzesetek visszaszorítása érdekében a lenti parancsnokság munkatársai is folyamatosan végeznek preventív munkát az érintett településeken, jelen vannak iskolákban, sportköri programokon. Emellett a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítésére együttműködési megállapodást kötött a szervezet kilenc intézménnyel. Az erre vállalkozó fiatalok betekintést nyernek a tűzoltók mindennapos tevékenységébe, illetve tavaly az M70-es autóúton megtartott műszaki mentési gyakorlatba imitátorként – a baleset sérültjeiként – is bevonták őket.

Arról is olvashatunk továbbá a beszámolóban, hogy tavaly több alkalommal sújtotta a térséget nagyobb vihar, az érintett településeken a korábban megalakított települési önkéntes mentőcsoportok tagjai segítették a helyreállítási munkálatokat a tűzoltók és a járási mentőcsoport technikai eszközökkel történő beavatkozása mellett. Lenti térségében egyébként 48 településen 52 melegedő- és 18 befogadóhely áll a lakosság rendelkezésére szükség esetén