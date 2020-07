A megegyezéssel mindkét fél nyer, s növeli az egymás iránti bizalmat is

Ezekben a hetekben nem tárgyalnak a bíróságok, de van lehetőség a vitás ügyeket más módon rendezni, mert a törvénykezési szünet alatt is megszakítás nélkül működik a bírósági közvetítés.

Erre hívta fel a figyelmet az egerszegi törvényszék által kiadott tájékoztató. A peres eljárásnál lényegesebben gyorsabb, rugalmasabb, semleges harmadik személy részvételével zajló közvetítői eljárással a felek kölcsönösen kedvező megállapodásra juthatnak. A mostani időszak alkalmas arra, hogy az elkezdett pert rövid idő alatt megegyezéssel zárják le a felek. A bírósági közvetítés a hagyományos vitarendező (peres) eljárásoktól lényegesen eltér, az a célja, hogy a vitát az érdekelt felek kölcsönös megegyezéssel zárják le. Ehhez semleges, pártatlan harmadik személy, közvetítő (mediátor) segítségét veszik igénybe.

Bárki bírósági közvetítőhöz fordulhat a vitás ügyével. Az eljárásban az vehet részt, akinek peres vagy peren kívüli ügye már folyamatban van a bíróságon. A bírósági közvetítés ahhoz is segítséget nyújt, hogy a per megindulásakor, vagy folyamán bármikor (fellebbviteli eljárásban is) gyorsan, hatékonyan rendezhető legyen a jogvita. A közvetítői eljárás igénybevételével a már elkezdődött per néhány hét alatt befejezhető, és a felek per helyett párbeszéd útján megállapodásra juthatnak. A közvetítői eljárás tehát lényegesen gyorsabb, rugalmasabb a bírósági peres eljárásnál.

A bírósági közvetítő a feleknek közvetlen, oldott légkörben segít a konfliktus feltárásában és abban, hogy maguk találjanak megoldást a problémájukra. A bírósági közvetítő segít a felek közti párbeszéd helyreállításában, az álláspontok meghallgatását követően a felek közti írásbeli megállapodás létrejöttét segíti. Ha a felek meg tudnak egyezni, megállapodásukat a bíróság – kérelmükre – végzéssel jóváhagyhatja, ennek hatálya megegyezik az ítélettel. A megegyezéssel mindkét fél nyer, s közben növeli az egymás iránti bizalmat, javítja a konfliktus miatt megromlott kapcsolatokat is. További előny, hogy a bírósági közvetítői eljárás nem nyilvános, a bírósági közvetítőt szigorú titoktartási köti. A felek közös döntésén múlik, hogy az elhangzottakról kinek mit hoznak a tudomására. Ugyanakkor abból sem származik hátrány, ha nem sikerül megállapodniuk a közvetítői eljárásban. Ez esetben a bíróság a peres eljárást lefolytatja és eldönti a jogvitát.

A bírósági közvetítés illetékmentes, a közvetítőnek nem kell díjat fizetni, sikeres megállapodás esetén a felek jelentős illetékkedvezményben részesíthetők.

Bizonyos esetekben kizárt a közvetítői eljárás, ilyen a végrehajtási, apaság megállapítása iránti, gondnokság alá helyezési, a gondnokság megszüntetésére irányuló per. Nincs helye akkor sem közvetítésnek, ha a felek között erőszakos előzmény volt, illetve valamelyik fél pszichés, kóros állapota is a kizáró okok között szerepel.