A már bejáratott rendszer szerint folyik a lomtalanítás Nagykanizsán

A Viridis-Pannonia szolgáltatási területéhez tartozó vidéki települések kétharmadán márciusban, a többi településen ősszel, Nagykanizsán pedig április–májusban végzi el a lomtalanítást a szolgáltató.

Ezt ne hagyja ki! A családokat és a nyugdíjasokat is az út szélén hagyná a Momentum

Császár András, a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. logisztikai vezetője előrebocsátotta: a dél-zalai városban – a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan – idén is előzetes egyeztetés szerint lomtalanítanak.

– A társasházak esetében a lomtalanítási szándékot a közös képviselők cégünknél jelenthetik be a szállítással kapcsolatos telefonos vagy e-mailes elérhetőségünkön, március 1-től március 26-ig, munkanapokon 8 és 16 óra között – mondta el a logisztikai vezető. – A közösen egyeztetett időpontra a lomhulladéknak konténert biztosítunk. A családi házas övezeteket illetően – szintén, mint tavaly – a várost három körzetre osztottuk. A körzetekben kizárólag az adott területre vonatkozó gyűjtési napra lehet lomtalanítást kérni: a déli városrészben, Miklósfán, Szabadhegyen, Bagolán, Kis- és Nagyfakoson április 10-én, szombaton, az északi részben, Palinban és Korpaváron április 17-én, szintén szombaton, a Király utcai körforgalomtól nyugatra, a Vár utcán, Kiskanizsán és Bajcsán pedig április 24-én végzik a lomtalanítást. A lomtalanítási igényt és annak pontos helyét ebben az esetben is az elérhetőségeinken lehet bejelenteni, ugyancsak március 1-től március 26-ig, munkanapokon 8 és 16 óra között. Csak az előzetesen leadott címekről szállítjuk el a lomhulladékot. Családi házas övezetben tömörítős hulladékgyűjtő gépjárművet biztosítunk. A háztartásban keletkezett lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítási nap reggelén zsákban vagy dobozban, hogy ne szóródjon szét. A jelentkezési határidő lejárta után a lomtalanítási igényeket már nem áll módunkban elfogadni. Itt az egy ingatlan elé maximálisan kihelyezhető lakossági mennyiség 3 köbméter. A többlethulladék elszállítására természetesen rendelhető konténer, melyért a tavalyi díjat kell fizetni. Minden évben elmondjuk, hogy a lom nem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket (beton, tégla, WC-csésze, mosdókagyló, üveges ablak, ajtó stb.), kerti hulladékot, faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (televízió, hűtőszekrény) illetve veszélyes hulladékot – jelentette ki a szakember, aki azt is hozzátette: mivel a lomtalanítás költségét a rendszeres hulladékszállítási díjak fedezik, ezért a rendezetlen, szüneteltetett szerződésű, illetve a díjhátralékos ügyfelektől sem szállítják el a lomhulladékot.

Császár András végül azt is jelezte: vidéken az önkormányzatokkal egyeztetett a szolgáltató a lomtalanítási időpontokról, melyekről a településvezetés értesíti a lakosságot. Ez idén március hónapban, illetve egyes települések esetében ősszel lesz. Itt is a megadott szállítási napon kell kipakolni az ingatlan elé a hulladékot. A begyűjtött lom – melynek mennyisége évről évre nő – a bagolai lerakóba kerül. Mint megtudtuk: tavaly tavasszal több mint ezer tonna lomot gyűjtött be a cég.