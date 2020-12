A magyarságnak tett szolgálatot díjazta a Vitézi Rend

A Vitézi Rend a magyarságnak tett szolgálatáért vitéz Papp Gábort ezüst, míg vitéz Vörös Andrást bronz érdemkereszttel jutalmazta nemrégiben a fővárosban.

Az idén fennállásának századik születésnapját ünneplő Vitézi Rend céljai között szerepel, hogy jutalmazza a vitézséggel párosult honfi erényt, megtartsa a nagy idők legjobbjait és biztosítsa a hősök nemzetségének fennmaradását.

Vitéz Vörös András először akkor figyelt fel a rend tevékenységére, amikor elolvasta hitvallásukat: „Utódaiban is jutalmazni, a nemzet hűségében megtartani mindazokat, akik az első világháborúban kitűntek hazafiasságukkal és katonai dicső tettekkel.”

– Dédapám, a liszói vitéz Zakócs György volt, aki számos kitüntetéssel rendelkezett és kétszer is megsebesült a háborúban – folytatta Vörös András. – Az is kiderült a leírásokból, hogy őt kemény emberként tisztelte a közössége. Ekkor éreztem csatlakoznom kell a szervezethez, az ő kivételes emlékét és örökségét kötelességem ápolni. A mostani elismerés a magyarságnak tett szolgálatért járt, de tulajdonképpen a dédapám iránt érzett tiszteletemet is jelképezi.

A kanizsai hagyományőrző életnek vitéz Vörös András fontos tagja, hiszen 14 éve a Thúry Vitézlő Oskola és elődszervezeti odafigyelnek arra, hogy méltóképp emlékezzenek elődeik tradícióira. Hozzátette: elsősorban a fiatalok nevelésére koncentráltak, arra, hogy a mai generáció megismerhesse a magyar őseik szokásait, életüket és áldozatvállalásukat. A példamutatást szintén közös feladatuknak tekintik, melyre a mostani nehéz időkben is nagy szüksége van az embereknek. Ezt a célt szolgálta többek között az október 23-ai kerékpáros túrájuk. Mint arról mi is beszámoltunk, több, mint kétszáz kilométer megtétele után, a nemzeti ünnep napjára, Budapestre, a Kossuth térre kerékpározzanak az ünnepélyes zászlófelvonásra. És most ilyen lesz a december 21-ei napfordulós „Fényportya” elnevezésű rendezvényük is, melyet évek óta az év leghosszabb éjszakáján tartanak meg. Ilyenkor játékosan visszahozzák a Napot, melynek keretében Zákánytól Nagykanizsáig 29 kilométert tesznek meg.

A szervezettől kapott elismerő kitüntetés a katonaként szolgáló kanizsai Papp Gábor számára is fontos, aki a Történelmi Vitézi Rend Zala Megyei székkapitányaként tevékenykedik.