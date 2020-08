A Magyar Falu Program segíti a galamboki beruházást

A Magyar Falu Program keretében 15 millió forintból energetikai korszerűsítést hajtanak végre a galamboki református egyházközség parókiáján. A munkálatokat követően Bertók Dániel segédlelkész a helyi közösség vezetőjeként dolgozik tovább.

A kivitelezést szombaton megtekintette Hella Ferenc református lelkipásztor, ­Bertók Dániel és Cseresnyés Péter államtitkár, a térség ország­gyűlési képviselője. Bertók Dániel, aki a jövőben a parókiát vezeti majd, elmondta: az épület az 1990-es évek elején épült, ám mára korszerűtlenné vált. Most megtörténik az épület teljes szigetelése, a nyílászárók cseréje, valamint az energiaköltségek csökkentése érdekében tizenhat napelemből álló rendszert építenek ki.

– Nemcsak a parókia szépül meg, hanem számos közösségerősítő program, tábor is segíti a megújulást – tette hozzá a segédlelkész. – A fejlesztések mintegy 22 millió forintból valósulnak meg, ennek nagyobb része a beruházást fedezi, a fennmaradó összeget a programokra fordítjuk. A gyülekezethez közel százan tartoznak. Nemcsak a helyieket, hanem további 17 település lakóit is várjuk. A közösségi összejövetelek népszerűek, s egyre több testvért szólítunk meg. Természetesen Isten kegyelmének ajándéka, hogy még lehetünk, és ezzel az élő reménységgel tekintünk előre a felújításra, az alkalmainkra és további feladatainkra is.

Cseresnyés Péter kiemelte: a magyar vidék fejlesztésére már az első Orbán-kormány nagy hangsúlyt fektetett. Az ott élő embereknek ugyanazokat a kényelmi és infrastrukturális feltételeket kell biztosítani, mint a városban lakóknak. Az elmúlt tíz évben pedig különféle pályázatokon keresztül az önkormányzatok nagy lehetőségeket kaptak út- és intézményfelújításokra. Ezek után jelentős lépés volt a Magyar Falu Program meghirdetése, mely évente 150 milliárd forintos keret­összeggel valósulhat meg.

– Nagykanizsa és térségének ötezer fő alatti települései ebben az évben közel 400 millió forintot nyertek el – folytatta a politikus. – A programban már tavaly, de az idén is fontos szerepet kapnak az egyházközségek, mert összefognak, felkarolnak sokakat, valódi közösségeket teremtenek, így erősítve a vidék lélekmegtartó erejét. Az ilyen, egyházakhoz kötődő, intézményeket érintő beruházások pedig éppen az oly lényeges helyi kötődést erősítik.