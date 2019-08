A Magic Ritmo Tánccsoport programjának résztvevői terápiás kutyákkal is találkozhattak

Bulitól volt hangos múlt héten a falu, több mint húsz fiatal vakációzott a kanizsai Magic Ritmo Tánccsoport nyári táborában.

A Kanizsai Fiatalok Közösségének „táncos” csapata már hosszú évek óta szervez a dél-zalai faluban is vakációs programot. Ezúttal huszonhárman kerekedtek fel, hogy egy héten át hobbijuknak, a táncnak hódoljanak.

Szollár-Nikolics Zsanna, az egyesület elnöke, koreográfus, Bonis Bona díjas tehetséggondozó elmondta: szinte már hazajárnak Kerecsenybe. Olyan szeretetteljes fogadtatásban részesülnek minden évben, hogy újra és újra visszatérnek.

– Szép környezetben, nyugodt körülmények között tudunk gyakorolni, új koreográfiákat tanulni. Ugyan szigorú tematika szerint zajlanak a táborok, mivel nagyon sokat táncolunk, ám arra is szakítunk időt, hogy kiránduljunk, és más, színes programokon vegyünk részt. Változatos volt az elfoglaltságrepertoár. A faluban élő, tevékenykedő vállalkozó, Kovács Marianna és párja, Alfréd ezúttal is vendégül látott bennünket langalisütésre, terápiás kutyák, Szofi és Zara látogattak el hozzánk, és Balatonberénybe is kirándultunk – mondta Szollár-Nikolics Zsanna. Hozzátette: az egyhetes táborban ugyan nagyobbrészt a kortárs táncokban mélyedtek el a fiatalok, emellett azonban más táncstílusokat is oktattak nekik. Nagyban készülnek a csapat tehetségei egy kvalifikációs világbajnokságra is, amelynek pontos helye, ideje – mivel több, hasonló megmérettetést is rendeznek az említett táncműfajokban – még nem ismert.

– A táncosaink komolyan veszik a felkészülést – folytatta Szollár-Nikolics Zsanna. – Olyannyira, hogy még éjféli táncos programot is „követeltek”. Tehát nálunk a táborban, nem napzáró bulik voltak, hanem éjszakai hiphop tréningek. Minden gyerek nagyon aktív, többen nagyon sokat fejlődtek. Arábelezni is sokan tudnak, azaz a kéz nélküli cigánykerekezés sem jelent nekik gondot – tette hozzá az egyesület vezetője.

A táborban nem csak az első napok voltak mozgalmasak. Még a hétvégéhez közeledve is napestig táncoltak a fiatalok. Az életvidámságuknak és annak, hogy élettel töltik meg a települést, színt visznek a hétköznapokba, nagyon örült a falu vezetősége, mint mondta Réti Alfréd polgármester.

– Nagyon várjuk őket minden évben és támogatjuk őket, amiben csak tudjuk – jelentette ki a polgármester.

A táborlakók az általános iskolától a középiskolásokig egyaránt jól érezték magukat Kerecsenyben. Az egyik fiatal, a tizennégy éves, galamboki Zsiga Zsófia azt mondta: barátságokat is kötött a táborban.

– Annak ellenére, hogy először vagyok a kerecsenyi tánctáborban, jól érzem magam, remélem, még visszajöhetek jövőre is. Nagyon szeretek mozogni, táncolni, ha mindezt remek társaságban, szuper környezetben tehetem, még klasszabb dolog – jegyezte meg a fiatal lány.