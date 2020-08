A Magic Ritmo Tánccsoport ifjú tehetségei táborban vettek részt

A Magic Ritmo Tánccsoport legifjabb tehetségei aktívan töltötték az elmúlt hetet. Többnapos, intenzív felkészítő tánctáborban vettek részt a Honvéd Kaszinóban.

A Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület berkein belül működő tánccsapat aktívan tölti a nyarat. A közelmúltban a haladó korcsoportba tartozó táncosok csiszolták tánctudásukat, míg a napokban a mini korosztály táncosai, valamint az összevont hiphop táncstílus követői táncoltak együtt. Fási Barnabás koreográfus, a közösség alelnöke elmondta: főként az alaptechnikai elemeket és táncokat gyakorolták a múlt hét során. A tábor témái a következő tanévben mint versenykoreográfiák szerepelnek majd.

– Előkészítő tréning volt egyrészt a többnapos felkészítő foglalkozás azoknak a tanítványainknak, akik már hosszabb-rövidebb ideje tagjaink. Ugyanakkor nyitott is volt a tábor, amolyan bemutató-alapozó ízelítő is olyan diákoknak, akik e nyári programunkra kopogtattak csak be, érdeklődve a táncok iránt – összegezte Fási Barnabás.

Hozzátette: nem csak a nyaruk telik aktívan. Már javában készülnek a versenyszezonra. Először októberben Pápán mérettetnek majd meg, a Zsoodance táncversenyen, ahol már korábban is szép sikerekkel szerepeltek a nagykanizsaiak.

Az első versenyig vagy a fellépésekig tartó időt is aktívan, sok tánccal töltik a fiatalok. Szollár-Nikolics Zsanna, a közösség elnöke, koreográfus lapunknak elmondta: vegyes volt a táborozók korosztálya. Hatéves, ám kései kamaszkorban járó fiatal is együtt táncol a csapatban. Így eltérő mind a tánctudás, mind pedig a személyre szabott pedagógia, amellyel bővítik a gyerekek tudását.

– Például egy gyors hiphopot vagy kortárs mozdulatot nem lehet jól kivitelezni bizonyos technikák elsajátítása nélkül, így a hét során ezekre is nagy hangsúlyt fektettünk – jelezte Szollár-Nikolics Zsanna. – Mindig hangsúlyozzuk azonban: mi nem versenyistálló, versenyképző csapat vagyunk elsősorban, hanem egy közösség, ahol elsősorban az a fontos, hogy jól érezzék magukat a fiatalok. Emellett természetesen az is, hogy színpadi magabiztosságot szerezzenek. Amikor felállnak a színpadra, legyen az egy verseny vagy egy fellépés, éljék meg a pillanatot, és érezzék magukat jól a pódiumon. Ez sokkal fontosabb, mint az, hogy milyen helyezéseket érnek el a különböző megmérettetéseken – összegezte a Kanizsai Fiatalok Közösségének elnöke.