A madarakat, halakat szeretné megvédeni az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Kíméleti területté nyilvánította a Borostyán-tó nyugati és északi felének egy részét, illetve azok közvetlen környékét az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. A döntéssel a 35 hektáros állóvízben élő ragadozóhalak természetes szaporodását, valamint a vízimadarak életmódjának zavartalanságát kívánták biztosítani.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Borostyán-tó egy része, valamint az azt környező erdőségek korábban is az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósághoz tartoztak, s Natura 2000 oltalom alatt is álltak. A kíméleti területté való nyilvánítás még fokozottabb védelmet jelent, a tónak ezen a részén január elsejétől a horgászat is tilos. Pék Ferenc, a Borostyán Horgász Egyesület elnöke elmondta: erre táblák is figyelmeztetnek, amiket mind a nyugati, mind a keleti parton, jól látható módon helyeztek ki.

– A táblák vonalától északra tilos a horgászat, ám a kíméleti terület továbbra is látogatható – mondta az egyesületi elnök. – A tónak ezen a részén találhatóak azok a helyek, ahol a ragadozóhalak ívnak, s a vízimadarak is errefelé költenek, itt találnak maguknak búvóhelyet. Az Őrségi Nemzeti Park a kíméleti területté való nyilvánítással az ő nyugalmukat kívánta biztosítani, a saját rendelkezéseinkkel mi ehhez az előíráshoz, a védettséget jelentő szabályzathoz kívánunk maximális mértékben alkalmazkodni.

A völgyzárógát kialakításával létrehozott, hosszan elnyúló, nagy kiterjedésű Borostyán-tavat északi felén a Szőce-patak táplálja, így ez a rész még viszonylag keskeny, zsombékos, vizenyős. Korábban itt is engedélyezett volt a horgászat, erről néhány stég és kialakított horgászhely tanúskodik. Maga a tó egy jól karbantartott erdei sétánynak köszönhetően teljesen körbejárható – a Szőce-patakon például egy kis gyaloghíd ível át –, valamint egy háromezer méter hosszú, 20 állomásos erdei tornapályát is létrehoztak itt. A pályarendszer egyes elemei mára igencsak leromlottak, felújításra szorulnak. A tó gyönyörű, háborítatlan természeti környezete azonban így is kirándulók, túrázók sokaságát vonzza.