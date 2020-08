A letenyei borokat népszerűsítették a boronapincénél

A Zalai Borút Egyesület, a Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesülete, valamint a Letenyei Borbarát Hölgyek Társasága szervezésében került sor pénteken és szombaton a Letenyei Szőlőhegyi Piknik című rendezvényre.

Az eseményt a Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesülete öreghegyi boronapincéjénél rendezték meg. Szombaton a pályázati támogatással megvalósult program gesztora, a Zalai Borút Egyesület mutatkozott be, majd – szakmai előadást követően – a Letenyei Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesülete március 14-én megrendezett borbírálatának díjkiosztóját tartották meg.

– Közel 100 fős tagsággal rendelkezünk, tevékenységünk pedig lefedi az egész Zalai Borvidéket – hallottuk Farkas Ildikótól, a Zalai Borút Egyesület alelnökétől. – Célunk a borvidék hagyományainak átörökítése, a borok népszerűsítése, legfrissebb ilyen projektünk a Szőlőhegyi Piknik, melyet a megye több pontján, eltérő időpontban rendezünk meg.

Varga Eszter elnökségi tag azt mondta el, hogy volt már piknik Zalakaroson és Dötkön, s amennyiben a pandémia engedi, még lesz is, a mostani tervek szerint ismét Dötkön, Zalakaroson, illetve Tótszentmártonban. A projekt szlovén–magyar partnerségben, a Dobronaki Környezet- és Idegenforgalmi Intézet, valamint a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. bevonásával valósul meg uniós forrásból. A családias, kis létszámú találkozókon kívül borbírálói képzést is tartanak majd, valamint a borkóstoláshoz, a rendezvényekhez szükséges eszközök beszerzésére került sor. Továbbá készült egy webalkalmazás Pincenavigátor néven, amely a Zalai Borvidék kóstolási lehetőségeit mutatja be.

Az eseményen Somogyi András, a Letenyei Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesülete elnöke és Farkas Szilárd polgármester átadták a tavaszi borbírálat díjait is. A beérkezett 132 bormintából 26 arany, 73 ezüst, 31 bronzminősítést, 6 pedig oklevelet kapott, ami nagyon jó arány.

A város bora címet idén Kuprivecz József cserszegi fűszeres nedűje érdemelte ki.