A lenti idősotthonban is vannak koronavírus-fertőzöttek

Az egyházi fenntartású helyi idősotthonban is felütötte fejét a koronavírus, de az ellátás továbbra is biztosított. Erről is beszélt Horváth László polgármester az járványhelyzettel kapcsolatos tájékoztatóján.

A polgármester elmondta, hogy információi szerint jelenleg Lentiben 17 fő igazoltan koronavírus fertőzött, illetve 27-en olyan megfigyeltek, akik kapcsolatban kerülhettek fertőzött személlyel. A korábbihoz képest emelkedett a fertőzöttek és a megfigyeltek száma is. -Az emelkedés figyelmeztető jel, hogy mindenki tartsa be az előírt egészségügyi előírásokat – mondta. – A hivatalos szervek tájékoztatása alapján a háziorvosok kezelni tudják a helyzetet és el tudják látni a betegeket a városban. Több találgatás is lábra kapott a napokban a Kolping Gondozási Központtal kapcsolatban. Információim szerint a térségi feladatot ellátó idősotthon lenti intézményében az ott dolgozók és az idősek közt is vannak fertőzöttek. Az ellátás és az egészségügyi szolgáltatás továbbra is folyamatos, a házi gondozást is zavartalanul meg tudják oldani. Önkormányzatunk felajánlotta a segítségét, tudják kezelni a helyzetet az előírások szerint és ügyelnek arra, hogy ne emelkedjen a fertőzöttek száma. Továbbá arról is beszélt Horváth László, hogy a saját fenntartású helyi gyermekintézményekben az őszi szünet alatt elvégzik az épületekben a termek tisztítását, fertőtlenítését. A gyermekjóléti szolgálat munkatársai pedig végzik a járványügyi megfigyelés alá helyezett egyének megkeresését igény szerint. Végül arra kérte a város lakóit, hogy vigyázzanak magukra és egymásra. Kiemelt képünkön Horváth László, Lenti polgármestere. Fotó: Korosa/archív