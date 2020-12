A lendvai várban is kárt okozott a földrengés

Jelentős állagromlást okozott a lendvai vár épületében a hétfői horvátországi földrengés. A Galéria és Múzeum kiállítótermeinek helyet adó egykori Bánffy-vár falán több szabad szemmel is jól látható repedés keletkezett.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Minderről dr. Kepéné dr. Bihar Mária etnográfus hétfő esti beszámolójából értesültünk, majd kedden lendvai hivatalos források is megerősítették a károkozás tényét. Baumgartner Dubravko, a Galéria és Múzeum igazgatója elmondta: a földrengést követően rögtön körbejárták az épületet, hiszen statikai szempontból már korábban is merültek fel aggályok a várral kapcsolatban. A problémát elsősorban az okozza, hogy az épület stabilitását biztosító egyik várfalat még 1947-ben elbontották, pótlása azóta is várat magára.

Az épületen már a tavaszi, zágrábi földrengés hullámai is okoztak hasonló károkat, azok helyreállítása azonban az év során megtörtént. A hétfői újabb földrengés során az akkor eltüntetett repedések újra megjelentek, illetve továbbiak is keletkeztek. A várfalon nemcsak külső sérülések láthatóak, az épület belső falfelületén ugyancsak észleltek hajszálrepedéseket, s néhány helyen a vakolat is lehullott. A károk mértékének pontos felmérésére átfogó statikai vizsgálatra lesz szükség, amit várhatóan már 2021 első felében elvégeznek.

A hétfői földrengés epicentruma 12 kilométerre volt Sziszektől (Sisak) és 51 kilométerre Zágrábtól, mintegy öt kilométeres mélységben. A földmozgást Zalán kívül Somogy és Baranya megyében is sokan észlelték. Másnap, Petrijától 4 km-re történt egy 6,3-as erősségű földrengés, amely szintén érezhető volt megyénkben is.