A legtöbb elsőéves hallgatót a keszthelyi kampuszra vették fel ebben az évben is

Múlt héten tudták meg a leendő egyetemi hallgatók, hogy melyik intézménybe nyertek felvételt. Lapuknak a zalai felsőoktatási intézmények adtak tájékoztatást a felvételi eredményekről.

Zalaegerszeg

A Pannon Egyetem Zalaegerszegen folyó gazdaságinformatikus-képzését, amelyekben a Kar együttműködik a Műszaki Informatikai Karral, idén kiemelt érdeklődés kísérte, a felvettek létszáma 21 százalékkal emelkedett, és minden meghirdetett képzés indul. A bejutók átlagpontszámai is emelkedtek a tavalyi évhez képest. Államilag támogatott formában nappali munkarendben a pénzügy és számvitel szakra 437,8, míg a gazdálkodási és menedzsment alapszakra 424,7 átlagponttal kerültek be a fiatalok. A gazdaságinformatikus-alapképzésre a tavalyi 334 átlagponttal szemben 364 ponttal lehetett bekerülni.

A Pannon Egyetem Mérnöki Kar által zalaegerszegi képzési helyszínre meghirdetett műszaki képzések esetében a felvett hallgatók létszáma a tavalyihoz képest 27%-kal nőtt, először indul a mechatronikai képzés mellett a gépészmérnökképzés nappali tagozaton.

Valamennyi képzést hirdetik póteljárásban is, erre augusztus 8-ig tudnak jelentkezni azok a fiatalok, akiket általános eljárásban nem vettek fel vagy nem jelentkeztek. Újdonság, hogy idén minden alapképzést államilag támogatott formában is hirdetnek a póteljárás keretében, míg felsőoktatási szakképzésekre és mesterképzésre önköltséges formában lehet jelentkezni.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjába idén átlagosan 349 ponttal 125-en kerültek be, ez 40 fős emelkedést jelez 2020-hoz képest, tudtuk meg dr. Császár Gabriella képzési igazgatótól. Az ápolás és betegellátás alapszak ergoterápia és gyógytornász szakirányaira pótjelentkezés keretében állami ösztöndíjas helyre is lehet jelentkezni, míg a rekreációs és életmód, valamint a fizioterápia mesterképzésre csak önköltséges módon.

Nagykanizsa

Nagykanizsán dr. Tóth-Kaszás Nikoletta, a Pannon Egyetem Nagykanizsa-Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatója elmondta, a dél-zalai városban 15 százalékkal több hallgató, vagyis 93 fő nyert felvételt.

– Tavaly indítottuk a kereskedelem és marketing szakot, ami a jó debütálás után idén is népszerű volt. Néhány év kihagyást követően újraindítottuk a gazdasági mesterképzést (MBA), ami 8 fővel indul.

A főigazgató hozzátette: a levelezős képzések iránt is megugrott az érdeklődés. Feltételezik, hogy ez azért van, mert emelt szintű érettségihez kötik a felvételt, s az előző évben ez váratlanul érte a jelentkezőket. Az informatikai területen az alap-, illetve a felsőoktatási szakképzésre is sokkal többen érkeztek, mint tavaly.

– A pontszámok tekintetében minden alapképzésen és levelezőn is jelentősebb emelkedés figyelhető meg, vagyis jobb eredménnyel kerülnek be a hallgatók a felsőoktatásba – folytatta. – A felsőfokú szakképzésekre ez már nem igaz, abban az esetben némi csökkenés tapasztalható. Az idei évben a gazdasági terület volt egyértelműen a népszerűbb a kanizsai képzések sorában, az informatikai szakok iránti érdeklődés tartja a korábbi színvonalát. Július 29-én indul a pótfelvételi eljárás augusztus 8-ig, s ugyanúgy a felvi rendszerében jelentkezhetnek a továbbtanulást most választók. Ez jó lehetőség, hiszen az idén országosan, így nálunk is az informatikai típusú alapképzéseken államilag finanszírozott, ösztöndíjas helyek is elérhetők a Mérnökinformatika és az Üzemmérnök informatikai szakokon, pedig a pótfelvételi rendszerben tipikusan csak költségtérítéses képzések válnak elérhetővé. Minden induló képzésünkről és a pótfelvételi keretében elérhető képzésekről az intézmény honlapján tájékoztatjuk az érdeklődőket. A pótfelvételis ponthúzást augusztus 27-én tartják. Itt, Nagykanizsán általában 5–8 fő hallgatóval gyarapodunk, bízunk benne, hogy elérhetjük a 100 fős létszámot.

Keszthely

Jól sikerült a beiskolázás Keszthelyen, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusán.

– A Georgikon idén is Zala megye legtöbb felvett hallgatót magáénak tudó campusa lett: több mint ötven százalékkal sikerült növelni tavalyhoz képest a felvett hallgatók számát. A Dunántúlon megőriztük a vezető szerepünket az agrárképzésben a bejutottak száma alapján. Az új szakunk, a gyógy- és fűszernövény felsőoktatási szakképzési szak nagyon népszerű, ide több mint hetven főt vettünk fel – emelte ki dr. Lukács Gábor, a MATE Georgikon Campus főigazgató-helyettese.

A napokban lezárult felvételi eredményeképpen 321-en kezdhetik meg tanulmányaikat. Közülük 9 fő külföldről érkezik majd, a nemzetközi FAO-program keretében. Szeptemberben minden képzési szinten indul több szak is: felsőoktatási szakképzésben, alap- valamint mesterképzésben több lehetőséget hirdetettek meg, nappali és levelező tagozatos formában is. Akinek mégsem sikerült bejutni, vagy most hozta meg a döntést, hogy szeretne továbbtanulni, van még lehetősége jelentkezni Keszthelyre is.

– Idén lesz lehetőség arra, hogy államilag finanszírozott helyekre kerüljenek be hallgatók – hívta fel a figyelmet a főigazgató-helyettes a pótfelvételi eljárással kapcsolatban. Szólt arról is, hogy a továbbtanulást fontolgatók számára idén nyári nyílt napot is szerveznek, augusztus 4-én várják a felvételizőket.